Великобритания вводит карантин для всех туристов

Великобритания вводит карантин для всех приезжих. С 8 июня все туристы должны будут придерживаться двухнедельного карантина.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что туристы должны уведомить, где они остановились, чтобы у власти была возможность убедиться, что они соблюдают карантин. Проверки будут выборочными.

"Сейчас мы преодолели пик заболевания, и мы должны принять меры для защиты от завезенных случаев, которые могут увеличить количество случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Также нарушителям грозит штраф в размере одной тысячи фунтов стерлингов.

Напомним, министр туризма Греции Харис Теохарис рассказал, для туристов из каких стран откроются границы с 15 июня. Сначала Греция планирует принимать туристов лишь из 20 стран. Так, границы откроют для туристов с Кипра, Израиля, Германии, Китая, Австралии, Японии, Дании, Австрии, Болгарии, Сербии, Румынии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Норвегии. Украины в списке нет.

Как сообщало РБК-Украина, Сербия позволила въезд туристов без ообязательного тестирование на коронавирус. Также отменена обязательная 14-дневная обсервация для туристов. На такой шаг власти Сербии пошли в связи со значительным замедлением распространения инфекции. Так, сегодня иностранные граждане при пересечении границы будут получать информацию о правилах поведения, а также адреса медицинских учреждений, куда могут обратиться в случае необходимости.