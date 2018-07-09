Великобритания усилит флот в Северной Атлантике в связи с угрозой со стороны России

МВФ страны намерено защитить подводные кабели, через которые осуществляется около 97% мировых коммуникаций

Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния угрозе со стороны Российской Федерации (РФ). Об этом заявил глава Королевского ВМФ Великобритании адмирал Филипп Джонс, сообщает Sky News.

Так, по словам Джонса, задача флота будет заключаться в защите важнейших подводных кабелей, через которые осуществляется около 97% мировых коммуникаций.

Кроме того, он отметил, что "россияне имеют возможности обнаруживать эти кабели и работать с ними на большой глубине".

Напомним, ранее в правительстве Британии заявили, пока не планируется введение новых санкций против России в связи с последним случаем отравления, произошедшем в городе Эймсбери.

Отметим, 4 июля 2018 года в Британии два человека отравились неизвестным веществом возле Солсбери.