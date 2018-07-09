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Великобританія посилить флот у Північній Атлантиці у зв'язку із загрозою з боку Росії

НовиниПолітика    09.07.2018 - 12:29
Фото: глава Королівського ВМФ Великобританії адмірал Філіп Джонс (flickr.com rn_topten)
Фото: глава Королівського ВМФ Великобританії адмірал Філіп Джонс (flickr.com rn_topten)

МВФ країни має намір захистити підводні кабелі, через які здійснюється близько 97% світових комунікацій

Збройні сили Великобританії збільшать свою присутність у Північній Атлантиці для протистояння загрозі з боку Російської Федерації (РФ). Про це заявив глава Королівського ВМФ Великої Британії адмірал Філіп Джонс, повідомляє Sky News.

Так, за словами Джонса, завдання флоту полягатиме у захисті найважливіших підводних кабелів, через які здійснюється близько 97% світових комунікацій.

Окрім того, він зазначив, що "росіяни мають можливості виявляти ці кабелі і працювати з ними на великій глибині".

Нагадаємо, раніше в уряді Британії заявили, що наразі не планується запровадження нових санкцій проти Росії у зв'язку з останнім випадком отруєння, що стався у місті Еймсбері.

Зазначимо, 4 липня 2018 року у Британії дві людини отруїлися невідомою речовиною біля Солсбері.

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Теги публікації: Російська Федерація, Великобритания, угрозы, защита, коммуникации  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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