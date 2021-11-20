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Великобритания рассматривает возможность бойкота Олимпиады в Китае

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Великобритания, Суббота 20 ноября 2021 07:07
Великобритания рассматривает возможность бойкота Олимпиады в Китае Фото: Великобритания может выступить против Олимпиады в Пекине(Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Великобритания рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году. В правительстве премьер-министра Бориса Джонсона проходят активные обсуждения этого вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что пять консервативных политиков написали Джонсону письмо, в котором призвали его запретить любое официальное дипломатическое представительство Великобритании на зимних Олимпийских играх в феврале.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также высказалась за бойкот зимней Олимпиады в Пекине.

Согласно одному из предложенных вариантов, британские министры не будут участвовать в Играх, хотя посол Великобритании в Китае будет присутствовать на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что США также рассматривают возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине. Это подтвердил президент США Джо Байден.

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Великобритания Китай Олимпиада
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