Великобритания рассматривает возможность бойкота Олимпиады в Китае

Великобритания рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году. В правительстве премьер-министра Бориса Джонсона проходят активные обсуждения этого вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Известно, что пять консервативных политиков написали Джонсону письмо, в котором призвали его запретить любое официальное дипломатическое представительство Великобритании на зимних Олимпийских играх в феврале.

М инистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также высказалась за бойкот зимней Олимпиады в Пекине.