Великобритания рассматривает возможность бойкота Олимпиады в Китае
Великобритания рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году. В правительстве премьер-министра Бориса Джонсона проходят активные обсуждения этого вопроса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Известно, что пять консервативных политиков написали Джонсону письмо, в котором призвали его запретить любое официальное дипломатическое представительство Великобритании на зимних Олимпийских играх в феврале.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также высказалась за бойкот зимней Олимпиады в Пекине.
Согласно одному из предложенных вариантов, британские министры не будут участвовать в Играх, хотя посол Великобритании в Китае будет присутствовать на Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что США также рассматривают возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине. Это подтвердил президент США Джо Байден.