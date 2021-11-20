Великобританія розглядає можливість бойкоту Олімпіади в Китаї
Великобританія розглядає можливість дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор в Пекіні в наступному році. В уряді прем'єр-міністра Бориса Джонсона проходять активні обговорення цього питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відомо, що п'ять консервативних політиків написали Джонсону лист, в якому закликали його заборонити будь-яке офіційне дипломатичне представництво Великобританії на зимових Олімпійських іграх в лютому.
Міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас також висловилася за бойкот зимової Олімпіади в Пекіні.
Згідно з одним із запропонованих варіантів, британські міністри не будуть брати участь в іграх, хоча посол Великобританії в Китаї буде присутній на Олімпіаді.
Раніше повідомлялося, що США також розглядають можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Це підтвердив президент США Джо Байден.