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Великобританія розглядає можливість бойкоту Олімпіади в Китаї

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Великобританія, Субота 20 листопада 2021 07:07
Великобританія розглядає можливість бойкоту Олімпіади в Китаї Фото: Великобританія може виступити проти Олімпіади в Пекіні(Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія розглядає можливість дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор в Пекіні в наступному році. В уряді прем'єр-міністра Бориса Джонсона проходять активні обговорення цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що п'ять консервативних політиків написали Джонсону лист, в якому закликали його заборонити будь-яке офіційне дипломатичне представництво Великобританії на зимових Олімпійських іграх в лютому.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас також висловилася за бойкот зимової Олімпіади в Пекіні.

Згідно з одним із запропонованих варіантів, британські міністри не будуть брати участь в іграх, хоча посол Великобританії в Китаї буде присутній на Олімпіаді.

Раніше повідомлялося, що США також розглядають можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Це підтвердив президент США Джо Байден.

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