Великобританія розглядає можливість бойкоту Олімпіади в Китаї

Великобританія розглядає можливість дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор в Пекіні в наступному році. В уряді прем'єр-міністра Бориса Джонсона проходять активні обговорення цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відомо, що п'ять консервативних політиків написали Джонсону лист, в якому закликали його заборонити будь-яке офіційне дипломатичне представництво Великобританії на зимових Олімпійських іграх в лютому.

М іністр закордонних справ Великобританії Ліз трас також висловилася за бойкот зимової Олімпіади в Пекіні.