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Великобритания присоединится к США в выпуске на рынок нефти из резервов, - Bloomberg

Фото: Британия поддержит США  в выпуске нефти из резервов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Великобритания присоединится к США в высвобождении большего количества нефти из своих резервов. Это произойдет в рамках совместных усилий по снижению цен и уменьшению зависимости от российских поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Объявление, скорее всего, будет сделано в пятницу через Международное энергетическое агентство, по словам одного из источников, который отказался назвать размер выпуска, сославшись на чувствительность рынка и необходимость для стран действовать согласованно.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что его планы по выпуску миллиона баррелей нефти в день в течение шести месяцев заложат основу для достижения США энергетической независимости от иностранных поставщиков. Он также сказал, что ожидает, что союзники высвободят до 50 миллионов баррелей из собственных запасов.

Для сравнения, месяц назад члены МЭА договорились о выпуске 61,7 млн баррелей, из которых 30 млн придется на США, а 2,2 млн - на Великобританию.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Нефть