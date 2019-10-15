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В Финляндии заявили об укреплении позиции России из-за соглашения Асада с курдами

Новости » Политика    15.10.2019 - 12:17
В Финляндии заявили об укреплении позиции России из-за соглашения Асада с курдами
Фото: Пекка Хаависто (yle.fi)

Соглашение с курдами также укрепляет правление Башара аль-Асада в Сирии

Роль России усилится, когда сирийская армия начнет помогать курдам в борьбе против Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает издание Yle.

По его словам, оказана поддержка курдам полностью изменит ситуацию.

"Соглашение с курдами укрепляет правления Башара аль-Асада в Сирии. Он может заключить соглашение с курдами, завладеть приграничными территориями и контролировать всю страну. Соответственно, Россия, которая поддерживает аль-Асада, усилит свои позиции в регионе", - отметил Хаависто.

Напомним, дипломаты Соединенных Штатов Америки, которые работали над проектами по стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии, покинули территорию арабской страны.

Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился отвести весь американский военный контингет с севера Сирии после атаки на позиции США. Трамп подчеркнул, что не хочет, чтобы американские военные были втянуты в противостояние Турции и курдов.

Также Трамп заявил о введении против Турции санкций за военную операцию в Сирии

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