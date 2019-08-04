Великобритания отреагировала на новые санкции против РФ из-за Скрипалей

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб поприветствовал введения США второго пакета санкций в отношении России в деле об отравлении Скрипалей. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Рааб отметил поддержку США в деле по использованию российскими ГРУшниками в британском Солсбери нервнопаралитического вещества "Новичок".

"Мы приветствуем сегодня непоколебимую поддержку США, которые ввели санкции за химическое и биологическое оружие в ответ на использование Россией смертельно опасного нервовопаралитичного вещества в Солсбери", - написал Рааб.

Напомним, 3 августа Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) официально объявил о введении второго пакета санкций против России в деле об отравлении Скрипалей. Новые санкции вступят в действие сразу после публикации уведомления в Федеральном реестре, которое ожидается примерно 19 августа. Ограничения продлятся минимум 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России.

Как известно, в начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позже стало известно, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.