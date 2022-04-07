ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Великобританія відправить в Україну бронеавтомобілі Mastiff і Jackal

Новость на русском →
Лондон, Четвер 07 квітня 2022 07:43
Великобританія відправить в Україну бронеавтомобілі Mastiff і Jackal Бронеавтомобіль Jackal (Фото: military-today.com)
Автор: Константин Широкун

Британське військове командування розробляє плани по відправці бронетехніки в Україну. В першу чергу поставок включені колісні розвідувальні і транспортні бронеавтомобілі Mastiff і Jackal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Міністерство оборони Великобританії анонсувало відправку Україні колісних бронетранспортерів. Йдеться про два варіанти машин. Перший - це двовісний захищений бронеавтомобіль Jackal, оснащений 12,7-мм кулеметом. У британській армії машина використовується для розвідки та патрулювання.

Другий - це Mastiff, він являє собою тривісний бронеавтомобіль з відсіком для десанту з восьми осіб. Залежно від модифікації, машина може оснащуватися 7,62-мм автоматичним кулеметом, 12,7-мм великокаліберним кулеметом або 40-мм гранатометом.

Великобританія відправить в Україну бронеавтомобілі Mastiff і JackalБронеавтомобілі Mastiff на марші

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Великобританія
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Свої інтереси. Як Грузія та Угорщина проявили себе під час війни в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Свої інтереси. Як Грузія та Угорщина проявили себе під час війни в Україні