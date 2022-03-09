ru ua
Ср, 09 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Великобритания нарастит добычу нефти после отказа от импорта из России

Новина українською →
Лондон, Среда 09 марта 2022 10:34
Великобритания нарастит добычу нефти после отказа от импорта из России Фото: Британия увеличит добычу нефти после отказа от импорта из России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Великобритания увеличит добычу нефти и газа после заявления о запрете на импорт российской нефти к концу года. Министр транспорта Грант Шеппс напомнил, что страна добывает как нефть, так и газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Великобритания заявила во вторник, что к концу 2022 года постепенно прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов и рассмотрит вопрос о запрете своего природного газа, присоединившись к другим странам, таким как Соединенные Штаты, чтобы наказать Москву за вторжение в Украину.

"Нам повезло в Великобритании, что мы не покупаем пропорционально очень много российской нефти и газа, и мы также добываем свои собственные, поэтому мы также будем увеличивать", - сказал Шеппс Sky News.

Премьер-министр Борис Джонсон пообещал изложить новую стратегию энергоснабжения, поскольку его правительство готовится к последствиям 54-процентного скачка потребительских счетов за газ и электроэнергию с апреля и повышения цен на бензоколонках.

Но Шеппс сказал, что, по его мнению, британцы примут финансовые затраты.

"Хотя это, конечно, приведет к некоторому повышению цен на энергоносители - хотя мы, вероятно, уже видели это, они уже происходят - британский народ не готов видеть, как мы финансируем ужасную войну Путина", - сказал он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
Оперативная обстановка: как прошли тринадцатые сутки войны
Оперативная обстановка: как прошли тринадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать