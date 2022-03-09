Великобритания нарастит добычу нефти после отказа от импорта из России

Великобритания увеличит добычу нефти и газа после заявления о запрете на импорт российской нефти к концу года. Министр транспорта Грант Шеппс напомнил, что страна добывает как нефть, так и газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Великобритания заявила во вторник, что к концу 2022 года постепенно прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов и рассмотрит вопрос о запрете своего природного газа, присоединившись к другим странам, таким как Соединенные Штаты, чтобы наказать Москву за вторжение в Украину.

"Нам повезло в Великобритании, что мы не покупаем пропорционально очень много российской нефти и газа, и мы также добываем свои собственные, поэтому мы также будем увеличивать", - сказал Шеппс Sky News.

Премьер-министр Борис Джонсон пообещал изложить новую стратегию энергоснабжения, поскольку его правительство готовится к последствиям 54-процентного скачка потребительских счетов за газ и электроэнергию с апреля и повышения цен на бензоколонках.

Но Шеппс сказал, что, по его мнению, британцы примут финансовые затраты.

"Хотя это, конечно, приведет к некоторому повышению цен на энергоносители - хотя мы, вероятно, уже видели это, они уже происходят - британский народ не готов видеть, как мы финансируем ужасную войну Путина", - сказал он.