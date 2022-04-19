Великобритания лишит Московскую биржу статуса признанной торговой площадки

Великобритания и другие западные союзники ищут новые способы усилить давление на Россию после ее вторжения в Украину, нацеливаясь на богатые элиты и ключевые отрасли, а также пытаясь перекрыть доступ к международной финансовой системе.

"Отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал о том, что в России нет оснований для новых инвестиций", - заявила в своем заявлении финансовый секретарь министерства финансов Великобритании Люси Фрейзер.

Великобритания предоставляет признанный статус некоторым биржам, что позволяет ценным бумагам, торгуемым на них, пользоваться особыми налоговыми льготами. В то время как существующие инвестиции через MOEX не будут затронуты, новые их лишаться.

Великобритания заявила, что этот шаг был ответом на ограничения, которые Банк России наложил на иностранных инвесторов, сославшись на запрет Московской биржи от 28 февраля, который не позволял брокерам продавать активы по указанию нерезидентов России.

Правительство заявило, что биржа "больше не работает в соответствии с обычными коммерческими стандартами, ожидаемыми от признанной биржи".