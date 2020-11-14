Великобритания хочет единолично принять все матчи Евро-2020

Великобритания хочет самостоятельно принять все матчи Евро-2020, перенесенного на лето следующего года. Футбольная ассоциация Англии (FA) уже ведет соответствующие переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает The Daily Mail.

При этом матчи могут провести с болельщиками, разработав систему тестирования фанатов на COVID-19 до входа на стадионы. В Англии ожидают, что УЕФА примет решение по этому вопросу в течение двух месяцев.

Отметим, Англия, Уэльс и Шотландия вышли на Евро-2020, а Северная Ирландия - нет.

Ранее уже сообщалось, что рассматривается вариант с проведением чемпионата Европы на территории одной страны, тогда кандидатом называлась Россия.

Однако позже УЕФА сообщил, что не планирует менять формат Евро-2020 и сосредоточен на проведении турнира в 12 городах с фанатами на трибунах, хотя и не исключат, что из-за пандемии их число может быть сокращено.

Напомним, уже известны все участники перенесенного Евро-2020.

На Евро-2020 сыграет и сборная Украины. Команда Андрея Шевченко попала в группу С, где встретится с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.