У Великобританії заявили, що Путін нарощує війська вздовж узбережжя Арктики

Великобританія повинна посилити військову присутність в Арктиці, заявили в парламенті королівства

Великобританія повинна посилити військову присутність в Арктиці, щоб протистояти російській агресії, так як Росія нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя. Про це йдеться в доповіді під назвою "Тонкий лід" комітету з оборони в палаті громад британського парламенту, передає Mirror.

Повідомляється, що танення арктичного льодового покриву, у зв'язку з глобальним потеплінням, розкрило такі природні ресурси, як нафта і мінерали. Танення льодовиків допомогло зробити арктичний регіон більш доступним для суден. У матеріалі повідомляється, що Росія проводить "стратегічні бомбардувальні польоти над північним повітряним простором і встановила ракети дальнього радіусу дії і системи ППО".

Крім того, у доповіді також зазначається про "помітне зростання військово-морської активності".

"Це виходить за рамки оборонної позиції і має бути предметом стурбованості, враховуючи агресивну поведінку Росії", - відзначили в доповіді.

Збільшення військової активності Росією зафіксовано в Арктиці і на Крайній Півночі. Також в комітеті попередили, що Великобританія відстає в гонці з Росією, яка створила "пілотовані бази уздовж Арктичного узбережжя" і розгорнула "добре озброєні, арктически навчені сухопутні війська".

Нагадаємо, в травні повідомлялося, що Військово-морські сили США збільшать свою присутність в Атлантичному океані, а також мають намір відновлювати структури військового командування у відповідь на зростаючу військову активність Росії