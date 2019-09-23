В Великобритании вейпы успешно используют для снижения курения, - CNN

В отличие от США, где администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность запрета ароматических электронных сигарет до получения производителями специального разрешения, в Великобритании сообщают об относительно удачном использовании вейпинга для снижения курения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, в Британии не зарегистрировано никаких вспышек болезней, якобы связанных с вейпингом. Также на довольно низком уровне остается использование электронных сигарет подростками.

Ключевые причины успеха Британии, как пишет CNN, - определенные ограничения на рекламу электронных сигарет и более жесткое регулирование содержания никотина в данной продукции.

"Если вы не курите – не используйте электронные сигареты. Но если курите – лучше полностью перейти на вейпинг. Наш вывод: риски от электронных сигарет в разы ниже, чем риски от традиционного курения. К тому же, использование вейпинга значительно повышает шансы полностью бросить курить", - заявил директор программ по улучшению здоровья Public Health England Джон Ньютон.

По данным Public Health England, вейпинг на 95% менее опасен, чем курение обычных сигарет. Ежегодно он помогает более 20 000 жителей Британии бросить курить.

"В Британии уже утвердился подход, что электронные сигареты – это продукция замещения традиционного курения, а не механизм вовлечения в процесс курения", – уверена профессор педиатрии отделения подростковой медицины Стэнфордского университета Бонни Халперн-Фельшер.

В то же время, как заявили в Public Health England, в обществе все еще существует много негативных мифов об электронных сигаретах. Во многом эти мифы базируются на том, что "менее чем 10% взрослого населения понимает, что основной вред здоровью несет не никотин", а смолы и другие химические соединения, которые возникают при горении табака.

"И на американском, и на британском рынке присутствует практически одинаковый выбор ароматизаторов, используемых в электронных сигаретах. Но в отличие от США, уровень вейпинга среди подростков в Британии значительно ниже. Во многом благодаря более строгим ограничениям на рекламу электронных сигарет, а также, вероятно, из-за более низкого содержания никотина в них", – заявили в пресс-службе Public Health England.

Так, в Британии только 3,3% подростков в возрасте от 11 до 18 лет заявили, что они редко (реже одного раза в неделю) использовали электронные сигареты, 1,6% признались в том, что использовали их хотя бы раз в неделю или чаще.

"В Великобритании разрешены некоторые виды внешней рекламы электронных сигарет, например, на автобусах. Но с другой стороны, нет рекламы в социальных сетях, на телевидении или радио", – объясняет доктор Халперн-Фельшер.

В отличие от США, в странах Евросоюза не пытаются ввести запрет на использование ароматических добавок в вейпинге.

"В Европе ароматизированные электронные сигареты помогли снизить уровень курения", – уверена профессор общественного здоровья Университета Эдинбурга Линда Боулд.

По данным Euromonitor, в мире насчитывается уже около 35 млн пользователей электронных сигарет или систем подогрева табака.