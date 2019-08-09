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В Великобритании произошел масштабный блэкаут

Новости » Происшествия    09.08.2019 - 22:25
В Великобритании произошел масштабный блэкаут
Иллюстративное фото (twitter.com/emmavolney)

Массовое отключение электроэнергии произошло в некоторых районах Лондона и на юго-востоке Англии

На большей части территории Великобритании в пятницу, 9 августа, вечером произошел масштабный сбой в работе системы электроснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, массовое отключение электроэнергии произошло в некоторых районах Лондона и на юго-востоке Англии.

"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети", - говорится в Twitter оператора энергосетей UK Power Network.

Позднее энергетическая компания National Grid заявила, что причиной отключения был сбой в работе двух генераторов.

В управляющей транспортной системой британской столицы компании Transport for London сообщили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта.

Компания National Rail сообщила, что поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако потом энергоснабжение было восстановлено.

Сбой затронул железнодорожные линии, которыми управляют компании Thameslink, Southern и Gatwick Express, а также некоторые линии лондонской подземки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 14 июля в центре Нью-Йорка произошло масштабное отключение электроэнергии, в том числе в некоторых районах центрального Манхэттена и Верхнего Вест-Сайда, в результате чего пострадали 90 тыс. жителей города. 

Кроме того, из-за проблем с электроэнергией (блэкаут) весной в Венесуэле погибли по меньшей мере 15 человек.

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