В Великобритании планируют ввести "ковидные" паспорта, - Times

Власти Великобритании обсуждают введение "ковидных" паспортов для тех, кто привился от коронавируса. Их обладатели смогут свободно перемещаться по стране в условиях карантинных ограничений.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на свои источники в правительстве.

По данным издания, вопрос о введении таких паспортов будет поставлен премьер-министром Борисом Джонсоном в парламенте уже в понедельник.

Ожидается, что Джонсон также проинформирует о завершении со 2 декабря национального карантина в Британии и возврате к системе локальных ограничений. Предполагается, что на Рождество власти ослабят ограничительные меры, а по окончании праздников снова ужесточат их.

В правительстве Британии считают, что страна сможет вернуться к нормальной жизни только после вакцинации и ежемесячного тестирования всего населения. Наличие прививки и отрицательного теста на коронавирус даст людям возможность обрести прежнюю свободу, возможность не соблюдать ограничения и комендантский час.

Отметим, Напомним, Biontech и Pfizer подали запрос о регистрации вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в середине сентября 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 35% опрошенных украинцев. При этом не делали бы вакцинации 50% респондентов, а еще 15% - не определились.