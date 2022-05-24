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Великобритания одобрила продажу "Челси", Абрамович не получит выгоды, - СМИ

Фото: Роман Абрамович (rbc.ru)
Автор: Константин Широкун

Великобритания намерена одобрить продажу футбольного клуба "Челси" консорциуму Boehly во главе с Тоддом Боли. Российский олигарх выставил лондонский клуб на продажу еще в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Британское правительство потребовало гарантий, что Абрамович, на которого были наложены санкции после вторжения России в Украину, не получит выгоды от продажи. По словам источника, одобрение сделки правительством Великобритании было завершено в понедельник вечером, хотя сделка также требует одобрения ЕС, поскольку Абрамович имеет португальский паспорт.

Ранее сообщалось, что американский консорциум Boehly подписал с Романом Абрамовичем соглашение о покупке футбольного клуба "Челси". По сообщениям британских СМИ, сумма сделки составляет 5,24 млрд долларов.

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