Великий камбек F1, Ель Класіко для Луніна та старт Кубка Стенлі: анонс вихідних у спорті

Кубкове протистояння "Манчестер Сіті" та лондонського "Челсі", китайський етап Формули-1, класична битва іспанської Ла Ліги, принципова серія Кубка Стенлі між "Рейнджерс" і "Вашингтоном", а також баскетбольна зустріч Каліфорнії та Техасу відбудуться в прийдешній вікенд.

"Манчестер Сіті" – "Челсі"

20 квітня, 19:15, Лондон, "Вемблі", телетрансляція на Setanta Sports

Хосеп Гвардіола не приведе "містян" до треблу цьогоріч. Утім, після вильоту з Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" залишається фаворитом на чемпіонський дубль. Крок до чергового Кубка Англії гранд повинен зробити в столиці. Жереб підібрав манкуніанцям у суперники "Челсі". Лондонці продовжують внутрішню перебудову, але впродовж останнього часу значно покращили результати та навіть можуть розраховувати на топ-6 АПЛ. Новий лідер "синіх" – списаний "Сіті" Коул Палмер.

Гран-прі Китаю

21 квітня, 10:00, Шанхай, Міжнародний автодром Шанхая, телетрансляція на Setanta Sports

Після п'ятирічної паузи Формула-1 повертається в Китай. Коронавірус та інші проблеми завадили елітним гонщикам планети відвідувати Шанхай після 2019 року. Повернення буде подвійним. П'ятий етап сезону буде першим зі спринтом. Дощ у п'ятницю вніс додаткову інтригу до короткої гонки, де з першого ряду стартуватимуть британці Ландо Норріс і Льюїс Хемілтон. Проте, фаворитом основної гонки залишається чинний чемпіон Макс Ферстаппен із "Ред Булла".

Фото: "Ред Булл" зіткнувся зі стихією в Шанхаї (redbullcontentpool.com)

"Реал" – "Барселона"

21 квітня, 22:00, Мадрид, "Сантьяго Бернабеу", трансляція на MEGOGO

У різному настрої до чергового Класіко підходять іспанські гранди. "Реал" посеред тижня вибив, вочевидь, головного фаворита Ліги чемпіонів – "Манчестер Сіті" – завдяки чудовому перформансу Андрія Луніна. Українець заслужив на овації інчас у принциповому поєдинку з "Барсою", яка зазнала ганьби в матчі-відповіді з ПСЖ. "Блаугранас" постали незрілою командою, де навіть головний тренер Хаві заробив інфантильне вилучення на старті другого тайму. "Мадрид" цим скористається.

"Рейнджерс" – "Вашингтон"

21 квітня, 22:00, Нью-Йорк, "Медісон Сквер Гарден", телетрансляція на Setanta Sports+

Настав час спекотних деньків у НХЛ. 16 найкращих команд сезону розпочинають перегони за Кубком Стенлі. "Рейнджерс" у статусі переможців регулярної першості прийме гостей зі столиці, які ледь не в останній момент застрибнули в плей-офф. Овєчкін і компанія будуть андердогами в протистоянні зі "синьосорочечниками". Утім, Кубок Стенлі в порівнянні з регуляркою – зовсім інший турнір. Хоча серії до чотирьох перемог залишають місце для помилки фаворита чи навіть двох...

Фото: "Рейнджерс" відкриватимуть плей-офф проти "Кепіталз" (nypost.com)

"Кліпперс" – "Даллас"

21 квітня, 22:30, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляція на Setanta Sports

На старті плей-офф і НБА. Серед перших матчів виділяється протистояння на Заході. "Кліпперс" із цілим возом ветеранів (Пол, Харден, Леонард, Вестбрук) зустрінеться з "Далласом" Луки Дончіча. Найрезультативніший баскетболіст регулярної першості з одноклубниками програв каліфорнійцям два з трьох поєдинків у сезоні 2023/24. Якраз настав зручний момент для реваншу. Та назвати "Маверікс" однозначними фаворитами серії прямо зараз – надто оптимістично.