"Великий Бандерик": у Міноборони показали новий український дрон
Безпілотник "Великий Бандерик" українського виробництва військові успішно застосовують на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.
Як зазначають у Міноборони, дрон має кілька основних переваг, які роблять його втіленням передових ідей.
Зокрема, "Великий Бандерик" оснащено 8 потужними моторами, які забезпечують надійну роботу. Дрон здатен витримувати навантаження до 31,5 кг та готовий до різноманітних завдань.
Також мультифункціональна система скидування забезпечує точну доставку різних типів боєприпасів, а за віддалене керування з будь-якої точки світу відповідає універсальна наземна станція.
Фото: український дрон "Великий Бандерик" (t.me/ministry_of_defense_ua)
"Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні", - зазначили у відомстві.
БПЛА допущений Міноборони до експлуатації у квітні цього року
Виробництво дронів в Україні
За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.
Він також розповів, що в Україні справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.
Також Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.
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