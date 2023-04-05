Великі виграші, які підкорилися зіркам Голлівуду

Зіркові актори з Голлівуду заробляють великі гонорари, часто відвідують казино для азартних розваг. Розповідаємо історії трьох відомих акторів, які на особистому досвіді переконалися, що гра в онлайн казино та наземних залах може приносити великі виграші.

Брюс Уілліс

Акторська кар'єра Брюса Вілліса плавно пішла на спад. Останнім часом 68-річний американець дедалі частіше знімається у другорядних роботах, а слава, яку йому приніс легендарний «Міцний горішок», поступово нівелюється.

Водночас Брюс продовжує активне життя, періодично відвідуючи ігрові заклади, які зараз є повністю легальними. Наприклад, онлайн казино України. Так у 2017 році актор знаходився на території закладу MGM Grand, де відбувався легендарний бій між Конором МакГрегором та Флойдом Мейвезером. Але ця подія не привернула увагу актора, який успішно зробив ставки на столі з грою крепс, вигравши загалом 25 тисяч доларів.

Бен Аффлек

Бен Аффлек продовжує користуватися популярністю у Голлівуді. Лише у 2023 році актор візьме участь у зйомках трьох фільмів із гучною вивіскою: «Флеш», «Аквамен та втрачене царство» та «Air Jordan».

У вільний від зйомок час Бен часто відвідує Лас-Вегас, де він любить грати в місцевих казино. Найпоказовіша історія Аффлека пов'язана з візитом у казино 2001 року, коли актор виграв 800 тисяч доларів. Але є в кар'єрі Бена і негативні приклади. Наприклад, дев'ять років тому один із закладів звинуватив актора у порушенні правил гри за столом блекджека, де заборонений підрахунок карток. Адміністрація закладу врешті-решт заборонила американцеві займати місце на карткових столах.

Періс Хілтон

Періс Хілтон теж входить до списку знаменитостей Голлівуду, які при першій нагоді вирушають до Лас-Вегасу, щоб спробувати удачу у місцевих казино. Один із яскравих виграшів актриси пов'язаний із її Днем народження. Місцем святкування 31-річчя у 2021 році Періс обрала гральний заклад Wynn, куди вона вирушила з родичами та друзями. Вибір актриси впав на стіл блекджек і збагатив її на 30 000 доларів. Про свій виграш Хілтон повідомила у соціальних мережах, виставивши відповідні світлини у стрічку.