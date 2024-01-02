Великі споживачі електроенергії мають самі імпортувати електроенергію для покриття власних потреб, - експерт

Зокрема він розповів, що зменшення температури повітря призводить до збільшення споживання електроенергії. Зокрема при температурі мінус 7-8 градусів впродовж 3-4 днів може виникнути дефіцит електричної енергії.

Омельченко пояснив, що для покриття дефіциту збільшується імпорт. Проте в Україні вартість електроенергії обмежена прайс-кепами, що заважає імпорту заходити в українську енергосистему.

"Ці прайс-кепи нижчі на порядок, ніж в Європейському Союзі. Тому може виникнути ситуація, коли фізично ми будемо мати можливість отримати імпорт саме тоді, коли нам це потрібно. А комерційно — ні. Тому що може скластися штучна така ситуація, створена саме НКРЕКП, коли ціни на електричну енергію в Україні будуть нижчі, ніж в Європейському Союзі. І жодна комерційна структура собі в збиток працювати не буде", - наголосив експерт.

Він додав, що для вирішення цієї проблеми "Укренерго" користується аварійною допомогою, але ця послуга коштує більше ніж комерційний імпорт.

Також аварійна допомога не є гарантованою послугою, бо за низьких температур у ЄС також може виникнути дефіцит електроенергії й вони не зможуть поділитись електрикою з Україною.

"Є ще певна опція. І трейдери, і великий споживач електричної енергії теж можуть самостійно імпортувати електричну енергію. Але вони це не поспішають робити, оскільки є певні ризики, вони не бачать дефіциту і думають, що "Укренерго" буде завжди їх виручати й завжди буде брати аварійну допомогу в разі чого", - розповів Омельченко.

Експерт підкреслив, що великі споживачі мають намагатися також імпортувати електроенергію не розраховуючи на "Укренерго", бо в якийсь момент аварійної допомоги може не бути.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що встановлені в Україні прайс-кепи в рази менші за ті, що діють в Європі й це заважає імпорту електроенергії для покриття дефіциту.