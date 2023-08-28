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Великі кредити для ФОП: як і де отримати

Понеділок 28 серпня 2023 14:47
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Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) покращив умови найпопулярнішої серед ФОП онлайн-позики «всеБІЗНЕС», збільшивши суму кредиту до 750 тис. грн. та термін користування до 3 років.

Великі кредити для ФОП: як і де отримати

Позику вже отримали більше 1500 українських підприємців, представників мікро та малого сегменту, які сьогодні як ніколи зосереджені на розвитку власної справи.

Додаткове фінансування від банку успішно допомагає їм долати щоденні виклики у поточній бізнес-діяльності, розширювати асортимент товарів, купувати обладнання, відкривати нові напрямки.

Головна унікальність продукту у тому, що весь процес, від подачі заявки до підписання кредитного договору, відбувається виключно дистанційно. Це робить процес взаємодії з банком простим та швидким. Щоб отримати рішення щодо фінансування, підприємцю необхідно лише заповнити коротку анкету на веб-сайті ПУМБ.

Інформація щодо погодження кредиту надійде протягом одного робочого дня. Після чого залишиться тільки відкрити поточний рахунок для ФОП у ПУМБ, що також можна зробити віддалено, та підписати онлайн-договір. Кошти швидко відобразяться на рахунку і одразу стануть доступними для використання.

Що важливо – отримати онлайн-кредит "всеБІЗНЕС" у ПУМБ можуть не тільки підприємці зі стажем, а й навіть ті, які нещодавно започаткували власну справу.

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