Великі гроші. Як фінансують кандидатів на президентсбких виборах у США

Вибори президента США потребують великих коштів, адже потрібно фінансувати поїздки по всій країні, зарплати співробітникам штабів, закупівлю канцелярії та агітаційних продуктів, послуги десятків консультантів-політтехнологів, оренду приміщень, організацію мітингів, конференцій та з'їздів, і, зрештою, рекламу кандидатів.

Хто і як фінансував двох ключових кандидатів Джо Байдена (до його зняття з виборів на користь Камали Харріс) та Дональда Трампа - пояснює РБК-Україна .

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Які є способи залучати кошти на виборах у США

Єдиний, хто може робити необмежені внески у свій передвиборчий фонд - сам кандидат у президенти.

Щодо інших прямих донорів існують обмеження. Кожен громадянин США згідно із законом може внести на потреби виборчої кампанії не більше ніж 2, 8 тис. доларів. Кошти також можуть вносити політичні організації - комітети з політичної активності (Political action committee - PAC). Це організації, які об'єднують осіб за діловим, трудовим чи ідеологічним принципом. Члени комітетів збирають внески, жертвують ці кошти на кампанії за чи проти кандидатів, виборчих ініціатив чи законів. Вони не оподатковуються, але обмежені у сумах внесків на кандидатів. Від однієї такої організації кандидат може отримати 5 тис. доларів.

Комітети з політичної активності можуть бути або не бути організаціями типу "501с" або "527" (тобто є організації, чия фінансова діяльність регулюється відповідно 501 і 527 параграфами Налогового кодексу).

"Організації-501(с)" можуть приховувати донорів, але не можуть займатися політичною діяльністю як основною.

"Організації-527" навпаки, можуть займатися виключно політичною діяльністю, але в цьому випадку зобов’язані називати донорів.

Кошти для своїх кандидатів можуть збирати також партії - Республіканська і Демократична, хоча вони спрямовуються переважно на організаційну діяльність, як то замовлення опитувань, У демократів і республіканців є по три структури для цього: 1) національний комітет, 2) комітет, присвячений виборам у Сенат США і 3) комітет, присвячений виборам у Палату представників США.

Super PACи як спосіб обійти обмеження на фінансування

Щоб уникнути корупції та надмірного впливу на політиків, фінансувати кандидатів заборонено корпораціям, профспілкам і навіть неприбутковим організаціям. Однак вони можуть витрачати кошти на підтримку кандидатів опосередковано через Супер комітети з політичної активності (Super PAC). На відміну від PAC, ці комітети ні за термінами, ні за сумами, ні за джерелами походження грошей не обмежені та можуть отримувати кошти від окремих осіб, компаній та корпорацій, спілок та об'єднань.

Далі суперкомітети можуть витрачати зібрані кошти, наприклад, на рекламу кандидатів, розсилку пошти чи іншу комунікаційну активність. Однак, суперкомітети не можуть спрямовувати кошти безпосередньо партіям чи кандидатам. Більше того, їм заборонено координувати свою діяльність з виборчими штабами і навіть зустрічатися з представниками кандидатів.

Хто наглядає за тим, як кошти витрачаються на виборах

Єдиним державним органом у США, який наглядає за виконанням законів про фінансування кампаній - є Федеральна виборча комісія (Federal election commission, FEC)

Є шість уповноважених FEC і, згідно із законом, не більше трьох може бути від однієї політичної партії. В ідеалі це робить рішення комісії незалежними від жодної з партій, оскільки для прийняття рішення потрібні чотири голоси.

Уповноважені контролюють, хто і як витрачає гроші, гарантують, що політичні комітети та кандидати подають точні та повні звіти, які пізніше публікує FEC. Уповноважені також розслідують звинувачення у незаконній діяльності.

Скільки коштів зібрав Трамп

З квітня по червень цього року фандрейзери, які підтримують Дональда Трампа, зібрали понад 400 млн доларів для його президентської виборчої кампанії. Це рекордна сума. Для порівняння, майже таку ж суму Трамп зібрав протягом своєї передвиборчої кампанії 2016 року.

Великі суми надійшли під час активного розгляду судових справ проти Трампа - у травні-червні цього року. Понад 450 тисяч доларів надійшло до протрампівських фондів тільки за один день 31 травня. Це сталося після того, як присяжні визнали Трампа винним у справі про фальсифікацію ділової документації.

Приміром, Super PAC “Trump National Committee” зібрав 139 млн доларів, у тому числі 69 млн від донорів, які дали менше 200 доларів. А Super PAC “Trump Save America” зібрав 28 млн доларів, у тому числі 11,7 млн доларів від малих донорів.

Нещодавній замах на життя Трампа спонукав мільярдерів від Кремнієвої долини до Волл-стріт робити внески на підтримку кампанії республіканця. Зокрема, мільярдер Ілон Маск заявив, що планує виділяти близько 45 мільйонів доларів на місяць новому “America PAC”, який підтримує Трампа

Скільки коштів зібрав Байден і що буде з ними тепер

Групи, пов'язані з Байденом 15 липня повідомили, що за другий квартал зібрали 270 млн доларів. Це приблизно відповідає загальній сумі внесків його прихильників на цьому ж етапі перегонів 2020 року.

Разом з тим, низка фінансових донорів Байдена переглядали свою позицію у зв’язку з непевністю щодо його кандидатури. 12 липня, за даними New York Times, великі донори поінформували super PAC “Future Forward”, який підтримує Байдена, про намір призупинити внески на суму близько 90 млн доларів, якщо Байден залишиться у передвиборчих перегонах.

Future Forward вважається провідним комітетом підтримки Байдена на ранніх етапах президентської кампанії. Цей super PAC вже оголосив про резервування 250 млн доларів на телевізійну та цифрову рекламу. Запуск реклами заплановано на серпень, коли відбудеться з'їзд Демократичної партії і остаточно буде затверджено кандидата у президенти.

Тепер усіма зібраними коштами зможе користуватись віце-президентка Камала Харріс, яка, очевидно, і стане новим кандидатом в президенти від демократів. А ось у випадку, якби Байден запропонував замість себе когось іншого, цій людині довелося би збирати гроші на кампанію з нуля.