Большие деньги. Как финансируют кандидатов на президентских выборах в США

Выборы президента США требуют больших средств, ведь нужно финансировать поездки по всей стране, зарплаты сотрудникам штабов, закупку канцелярии и агитационных продуктов, услуги десятков консультантов-политтехнологов, аренду помещений, организацию митингов, конференций и съездов и, в конце концов, рекламу кандидатов.

Кто и как финансировал двух ключевых кандидатов Джо Байдена (до его снятия с выборов в пользу Камалы Харрис) и Дональда Трампа – объясняет РБК-Украина .

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Какие есть способы привлекать средства на выборах в США

Единственный, кто может делать неограниченные взносы в свой предвыборный фонд – сам кандидат в президенты.

Относительно других прямых доноров есть ограничения. Каждый гражданин США по закону может внести на нужды избирательной кампании не более 2,8 тыс. долларов. Средства могут также вносить политические организации - комитеты по политической активности (Political action committee - PAC). Это организации, объединяющие лиц по деловому, трудовому или идеологическому принципу. Члены комитетов собирают взносы, жертвуют эти средства в кампании за или против кандидатов, избирательных инициатив или законов. Они не облагаются налогами, но ограничены в суммах взносов на кандидатов. От одной такой организации кандидат может получить 5 тысяч долларов.

Комитеты по политической активности могут быть или не являться организациями типа "501с" или "527" (то есть организации, чья финансовая деятельность регулируется соответственно 501 и 527 параграфами Налогового кодекса).

"Организации-501(с)" могут скрывать доноров, но не могут заниматься политической деятельностью как основной.

"Организации-527" напротив, могут заниматься исключительно политической деятельностью, но в этом случае обязаны называть доноров.

Средства для своих кандидатов могут собирать также партии - Республиканская и Демократическая, хотя они направляются преимущественно на организационную деятельность, как заказ опросов, У демократов и республиканцев есть по три структуры для этого: 1) национальный комитет; 2) комитет, посвященный выборам в Сенат США и 3) комитет, посвященный выборам в Палату представителей США.

Super PACы как способ обойти ограничения на финансирование

Чтобы избежать коррупции и чрезмерного влияния на политиков, финансировать кандидатов запрещено корпорациям, профсоюзам и даже неприбыльным организациям. Однако они могут тратить средства на поддержку кандидатов косвенно через Суперкомитеты по политической активности (Super PAC). В отличие от PAC эти комитеты ни по срокам, ни по суммам, ни по источникам происхождения денег не ограничены и могут получать средства от отдельных лиц, компаний и корпораций, союзов и объединений.

Далее суперкомитеты могут тратить собранные средства, например на рекламу кандидатов, рассылку почты или другую коммуникационную активность. Однако суперкомитеты не могут направлять средства непосредственно партиям или кандидатам. Более того, им запрещено координировать свою деятельность с избирательными штабами и даже встречаться с представителями кандидатов.

Кто наблюдает за тем, как средства тратятся на выборах

Единственным государственным органом в США, который присматривает за исполнением законов о финансировании кампаний – является Федеральная избирательная комиссия (Federal election commission, FEC)

Есть шесть уполномоченных FEC и, по закону, не больше трех может быть от одной политической партии. В идеале это делает решение комиссии независимыми ни от одной из партий, поскольку для принятия решения нужны четыре голоса.

Уполномоченные контролируют, кто и как тратит деньги, гарантируют, что политические комитеты и кандидаты представляют точные и полные отчеты, которые позже публикует FEC. Уполномоченные также расследуют обвинения в незаконной деятельности.

Сколько средств собрал Трамп

С апреля по июнь этого года поддерживающие Дональда Трампа фандрейзеры собрали более 400 млн долларов для его президентской избирательной кампании. Это рекордная сумма. Для сравнения, почти такую же сумму Трамп собрал за свою предвыборную кампанию 2016 года.

Большие суммы поступили в ходе активного рассмотрения судебных дел против Трампа - в мае-июне этого года. Более 450 тысяч долларов поступило в протрамповские фонды только за один день 31 мая. Это произошло после того, как присяжные признали Трампа виновным в деле о фальсификации деловой документации.

Например, Super PAC "Trump National Committee" собрал 139 млн долларов, в том числе 69 млн от доноров, которые дали менее 200 долларов. А Super PAC "Trump Save America" собрал 28 млн долларов, в том числе 11,7 млн долларов от малых доноров.

Недавнее покушение на жизнь Трампа побудило миллиардеров от Кремниевой долины до Уолл-стрит делать взносы в поддержку кампании республиканца. В частности, миллиардер Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому "America PAC", поддерживающему Трампа

Сколько средств собрал Байден и что будет с ними теперь

Группы, связанные с Байденом 15 июля, сообщили, что за второй квартал собрали 270 млн долларов. Это примерно соответствует общей сумме вкладов его сторонников на этом же этапе гонки 2020 года.

Вместе с тем, ряд финансовых доноров Байдена пересматривали свою позицию в связи с неуверенностью в его кандидатуре. 12 июля, по данным New York Times, крупные доноры проинформировали super PAC "Future Forward", поддерживающего Байдена, о намерении приостановить взносы на сумму около 90 млн долларов, если Байден останется в предвыборной гонке.

Future Forward считается ведущим комитетом поддержки Байдена на ранних этапах президентской кампании. Этот super PAC уже объявил о резервировании 250 млн долларов на телевизионную и цифровую рекламу. Запуск рекламы запланирован на август, когда состоится съезд Демократической партии и окончательно будет утвержден кандидат в президенты.

Теперь всеми собранными средствами сможет пользоваться вице-президент Камала Харрис, которая, очевидно, и станет новым кандидатом в президенты от демократов. А вот в случае, если бы Байден предложил вместо себя кого-то другого, этому человеку пришлось бы собирать деньги на кампанию с нуля.