Великдень у Європі: що треба знати біженцям і туристам про закордонні традиції

У кожній європейській країні - свої великодні традиції. Українцям, які перебувають за кордоном, варто знати, чим особливе місцеве святкування і як змінюється життя у країні в ці дні.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Visit Ukraine розповідає, як святкують Великдень у Європі.
Під час Великодніх свят у багатьох країнах ЄС змінюється графік роботи магазинів і транспорту. Наприклад, у Німеччині та Іспанії до основних свят додають додаткові вихідні, що дозволяє місцевим мешканцям проводити довгі сімейні вікенди.
У деяких країнах магазини та установи працюють за скороченим графіком, особливо в неділю. Це варто враховувати, плануючи поїздки або покупки.
Унікальні великодні традиції Європи:
Німеччина: на вулицях з’являються "великодні дерева" з фарбованими яйцями й стрічками. По всій країні проходять ярмарки з народними виробами й солодощами;
Франція: у містечку Бессьєр щороку готують гігантський омлет - символ єдності й радості весни;
Італія: у Флоренції проводять видовищну традицію "вибух візка", яка символізує перемогу добра;
Іспанія: тиждень перед Великоднем (Semana Santa) проходить із масштабними релігійними процесіями - з музикою, символами та традиційним вбранням;
Нідерланди: головний акцент на сімейні сніданки й весняні ярмарки з виробами місцевих ремісників;
Бельгія й Австрія: готують святкові страви - від вафель із шоколадом до традиційних десертів, як-от "кнеделі";
Чехія та Словаччина: зберігають давні обряди - фарбують яйця, випікають пироги на щастя та родючість.
У святкові дні великі супермаркети та ТРЦ можуть бути зачинені або працювати менше, особливо в неділю та понеділок. Маленькі магазини або ринки іноді залишаються відкритими, але графік може бути скороченим.
Громадський транспорт зазвичай переходить на святковий розклад. Потяги, автобуси й метро можуть курсувати рідше, тому поїздки краще планувати заздалегідь. Перевіряйте інформацію на офіційних сайтах або через мобільні додатки.
Що потрібно врахувати туристам:
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