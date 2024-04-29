Великдень-2024. Які будуть обмеження і чи скасують комендантську годину

Київська область

На Великдень комендантська година в Київській області діятиме без змін - з 00:00 до 5:00 години. Тому в ОВА зазначають, що богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі, а відвідати храми та освятити паски можна буде після завершення комендантської години.

"Просимо вжити всіх заходів, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці. В разі тривоги оперативно просити людей пройти до найближчого укриття", - наголосив очільник Київської області Руслан Кравченко.

Кіровоградська область

Кропивницький

Великдень у Кропивницькому пройде з дотриманням заходів безпеки, зокрема, діятиме комендантська година з 23:00 і до 05:00. Міськрада рекомендувала керівникам релігійних громад враховувати ці обставини та проводити служби із дотриманням усіх заходів безпеки, розмістити у культових спорудах оголошення про найближчі до них укриття, дотримуватися заходів правового режиму воєнного стану, комендантської години, поведінки під час повітряної тривоги, уникати великого скупчення людей. Цих правил закликали дотримуватися кропивничан під час відвідування храмів.

Громадський транспорт у Кропивницькому працюватиме на Великдень у відповідності до режиму комендантської години: ранком 5 травня автобуси і тролейбуси розпочнуть роботу на одну годину раніше - із 05:00 і працюватимуть до 22:00.

Освітлення вулиць перед Великоднем буде вимкнене о 23.00 і включене о 05:00 ранку, щоб містяни мали можливість зручно дістатися до храмів та повернутися додому.

Також 4 та 5 травня посиляться на території обласного центру і заходи безпеки. Екіпажі патрульної поліції, Національної поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь та місць зібрання вірян.

Херсонська область

У Херсонській області великодні свята на території деокупованих населених пунктів Новокаховської громади с. Веселе та смт Козацьке пройдуть із забороною на масові заходи. Відповідна заборона затверджена розпорядженням начальника Новокаховської МВА № 169-од від 25.04.2024.

"Враховуючи те, що росіяни часто розглядають скупчення людей як потенційні мішені для провокацій, особливо у святкові дні, населенню заборонено відвідування кладовищ, проведення богослужінь у церквах у період комендантської години та скупчення людей під час Великодніх свят, проведення святкових богослужінь (освячення) на території церков", - йдеться в заяві МВА.

Волинська область

Луцьк

У Волинській області комендантська година теж буде без змін - з 00:00 до 05:00. Владика Волинської єпархії ПЦУ Михаїл розповів, що нічне богослужіння у Луцьку в соборі Святої Трійці обов’язкове буде, однак варто врахувати воєнний час.

"Ми дотримуємося чинного законодавства та відповідних постанов, але нічні богослужіння у нас також будуть тривати. Просто парафіянам треба визначитися: вони приходять до комендантської години, або вже після. Для парафіян кафедрального собору ми рекомендуємо прийти до храму до опівночі. Це стосується тих, хто буде звершувати богослужіння вночі", - пояснив він.

Тих же, хто планує прийти до храму, на ранкову чи денну великодні служби, чекатимуть у соборі з 6-ї години ранку.

Тернопіль

Цього року, попередньо, також не знімають й обмеження у Тернополі, де діє комендантська година з 00:00 до 04:00. Водночас на Великдень громадського транспорту у місті буде більше.

Так, до кладовища на вулиці Микулинецькій у неділю 5 травня та в неділю 12 травня тролейбуси №8 та маршрутні таксі № 5, 5А, 8, 18, 31 курсуватимуть за таким розкладом, як у будні. Крім того, до цвинтаря, що біля Львівського шосе, з 5 до 7 травня і 12 травня курсуватимуть два автобуси №32.

"До кладовища у селі Підгороднє в будні з 23 квітня до 3 травня та у вихідні 27, 28 квітня і 4 травня з 10 до 19 години курсуватимуть по три автобуси №11 та №27. Також 5, 6, 7 і 12 травня автобуси №11 і 27 возитимуть пасажирів згідно з розкладом руху, що діє у будні. Автобуси №1А до кладовища в Підгородньому возитиме пасажирів згідно з розкладом", - йдеться у повідомленні міськради Тернополя.

Харків

У Харківській області також не повідомляли про плани скасувати комендантську годину на Великдень. Тож там вона діятиме традиційно з 23:00 до 5:00.

Втім, було прийнято рішення зачинити міські кладовища та меморіальні комплекси у Харкові, які підпорядковуються підприємству "Ритуал", 5 травня з метою убезпечення від обстрілів РФ.

Також, відповідно до рекомендацій ДСНС у місті триває заборона відвідувати: