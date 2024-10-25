Велика політична криза? Вибори у Грузії можуть закінчитися протестами, - аналітик

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція"

"Мені здається, що після виборів у Грузії буде дуже велика політична криза, бо будуть два результати голосування. В одному переможе "Грузинська мрія". А в результатах екзитполів від опозиційних ЗМІ будуть інші дані. Розпочнуться демонстрації", - сказав РБК-Україна аналітик з питань Південного Кавказу Польського інституту міжнародних відносин Войцех Войтасевич.

На його думку, далі все буде залежати від того, скільки людей вийде на вулиці та як реагуватиме держава на протести. Цей момент буде для опозиції тестом на стійкість. За словами аналітика, влада Грузії навчилася давати раду протестам.

"Грузинська мрія" знає, як реагувати на ці ситуації. Вони не використовують такого насильства як "Національний рух", але завжди намагаються, щоб люди самі вирішили, що демонстрації не мають шансів привести до цілей опозиції", - сказав Войтасевич.

Він додав, що людям важко брати участь у протестах дуже довго. Це було помітно навесні, коли грузини протестували проти закону про іноземних агентів. Тиждень-два на вулицях Грузії було багато учасників, але потім вони повернулися додому.

Як не допустити чергового затухання протесту - це окремий виклик для опозиційних сил.