Велика кількість поранених внаслідок війни стане серйозним викликом для економіки України, - нардеп

В Україні налічується понад 90 тисяч солдатів, які втратили внаслідок війни кінцівки, а також величезна кількість інвалідів, що, безумовно, стане серйозним викликом для економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Юлію Яцик.

За її словами, внаслідок військових дій в Україні з'явилася велика кількість інвалідів, число яких лише зростатиме з кожним днем.

"І це однозначно проблема, особливо у світлі того, що на сьогодні немає належної уваги до соціальної політики, з боку комітету соціальної політики до цієї проблеми", - зазначила вона.

Водночас вона навела дані колишньої депутатки Оксани Корчинської, яка зараз працює військовим медиком в інституті з розробки кінцівок.

"У черзі з протезування стоять 90 тисяч військових. Тобто не 30 тисяч, а 90. І це, ми розуміємо, ще точно не кінець і не гранична кількість", - додала вона.

На її думку, в Україні провалено програму адаптації осіб з інвалідністю до соціального життя ще до війни.

"Ми бачимо, що у нас багато соціальних установ не обладнано пандусами, немає можливостей використання підйомних механізмів у громадському транспорті тощо", - пояснила парламентарій.

Яцик не сумнівається: появу в Україні такої великої кількості інвалідів, а також відтік працездатного населення з початком бойових дій сильно вдарять по економіці.

"Наш трудовий ресурс однозначно зазнав краху під час війни. Крім того, що працездатне населення пішло на фронт, ті, хто на фронті, отримали різного роду травми і не здатні повернутись до нормального життя, а також дуже багато фахівців високого класу виїхали за межі України і за ці півтора роки вже адаптувалися в інших країнах. І я, наприклад, поки що не бачу жодних ознак того, що вони хочуть чи хотіли б повернутися. Жодних додаткових пільг чи умов, якими ми могли б заманити їх назад після того, як вони змушені були облаштувати свій побут, своє життя поза Україною... Тому це однозначно позначиться на економіці", - констатувала вона.

Іншими словами, зазначає нардеп, сукупність таких чинників, як виїзд висококваліфікованих спеціалістів, втрата працездатності низки осіб та залучення до оборони України працездатного чоловічого населення стануть викликом для економіки.

"На додачу, на жаль, має місце той факт, що в резерв ставлять не завжди тих, хто справді потрібен у резерві. Корупційна складова резерву залишається", - зазначила Яцик.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що швидше за все, західні партнери України не допомагатимуть у соціальному забезпеченні ветеранів.

"Все-таки ми держава самостійна і маємо брати на себе відповідальність за забезпечення та допомогу військовослужбовцям, які забезпечували нам перемогу та воювали за нашу державу", - підсумувала вона.