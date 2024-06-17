Велика четвірка. Куди українцям найскладніше отримати візи і як підвищити шанси

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В які країни найскладніше отримати візу

Не варто плутати програми для біженців та інших віз, зазначає Марина Казакова. Для в'їзду до Великобританії українців (туризм, бізнес поїздки тощо) діє візовий режим. Причому під час подання на візу консульства вимагають великої кількості документів. Основні серед них – довідки про доходи та інші підтвердження наявності у вас коштів.

"Британія щодо віз входить до так званої "великої четвірки" країн, в які отримати дозвіл на в'їзд найскладніше. Крім Британії, до списку входять Австралія, Канада і США", – зазначає вона.

Коли до Казакової звертаються з проханням допомогти у збиранні документів, вона іноді одразу бачить, що, швидше за все, клієнт отримає відмову.

Чому можуть відмовити у візі до Великобританії, США, Канади та Австралії:

Якщо ви працюєте неофіційно/не працевлаштовані;

Заробляєте мінімалку (можуть розцінити як факт того, що у вас немає достатньо грошей на поїздку);

Не показали різні джерела доходу (як доказ, що ви маєте на що жити, крім "мінімалки").

Неправильно оформили заявку, щось забули у ній вказати, припустилися помилок.

Не пояснили чітко всі цілі поїздки та не надали доказу того, що візит має конкретне завдання/ціль.

"У консульстві розуміють, що одні тільки авіаквитки можуть коштувати як третину вашої офіційної зарплати, якщо ви отримуєте, умовно, тисячу євро на рік. З моєї практики, правильно оформлена заявка на візу дає одразу високі шанси її отримання ", – пояснює вона.

Фото: Одна з причин відмови у візі – нечітко сформовані цілі поїздки (unsplash.com)

Як збільшити шанси на отримання візи

Разом із заповненням анкети та підтвердженням того, що у вас в Україні є робота, найважливішим для візи документом Марина Казакова називає документи, які доводять, що у вас достатньо коштів для поїздки.

"Мабуть, це дійсно головні документи, оскільки саме в основному вони й визначають рішення щодо візи. До речі, буває, що жінка не працює, але високий офіційний дохід має її чоловік. Тобто жінка може отримати візу, навіть якщо вона безробітна, але вказала загальний дохід сім'ї", – каже вона.

Як розрахувати шанси на візу за вашими доходами

Перед поданням заявки на візу варто оцінити свої шанси та прорахувати бюджет поїздки. Його треба співвіднести з доходами, які ви вказуватимете в анкеті.

"Скажімо, ви збираєтеся полетіти до Лондона на тиждень. Такий тур може коштувати близько 1000 євро. Додаємо до ціни 200 євро на авіаквитки, ще 100 євро на добу на різні витрати. Загалом такі витрати становитимуть близько 2 тисяч євро", – вважає фахівець.

Якщо ви заробляєте не більше 200 євро і не показуєте жодних інших доходів, то для візового центру це видасться невідповідністю.

Але візу вам можуть дати, якщо ви покажете, що у вас є ці дві тисячі. Можна навіть вказувати, що ви продали квартиру, або що у вас є депозит у банку, різні облігації та акції.

Порада для візи до США. Буває, що людина зовсім не має офіційної роботи. Тоді потрібно прикріпити лист та скріни з вашої особистої картки, або якось ще показати, що у вас є підробіток.

Також можна попросити людину в США, яка організує ваш візит, щоб та написала спонсорський лист. Тобто у будь-якій ситуації можна щось коригувати, запевняє фахівець.

Фото: Грамотно оформлена заявка на візу дає відразу високі шанси на її отримання, каже фахівець (unsplash.com)

Якщо відмовили у візі, чи дадуть її за другої спроби?

У подачах на будь-які візи, особливо до Британії, Канади, США та Австралії, діє правило "сім разів відміряй і один раз подайся", говорить Казакова. Адже зазвичай якщо вже була відмова у візі, то вдруге отримати її складніше.

"Пам'ятаю як у візі до Британії відмовили дівчині – вона заповнювала анкету сама, і припустилася великої кількості помилок, оскільки не знала англійської. Вона хотіла сказати, що їде в гості до друзів, а анкетою виглядало так, що вона хоче поїхати до бойфренда і там залишитися", – згадує випадок фахівець.

Звичайно, шанс отримати візу є завжди, і не варто впадати у відчай, якщо вам дали відмову. При уважному заповненні анкети та дотриманні правил все має вийти.