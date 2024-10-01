Величезна проблема для росіян: чому треба захопити Селидове, щоб йти на Покровськ

Як зазначив в коментарі виданню військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, справа в тому, у противника в наступі на Покровськ є два сценарії, як можна зайти в місто - зі сходу або з півдня.

"Але якщо ми говоримо про південний напрямок, то Селидове - величезна проблема для російських окупаційних військ. Думаю, вони прагнутимуть до його окупації. Якщо ні, наступальна кампанія на Покровськ для них буде дуже ризикованою", - сказав співрозмовник.

Що буде із Селидовим найближчим часом, прогнозувати складно. Оскільки бої у самому місті можуть затягтися на місяці, росіяни й далі намагатимуться його оточити.

"Все залежить від того, наскільки вони ще здатні здійснювати такі наступальні дії. І наскільки ми зможемо давати відсіч. Поки, на жаль, тактична ініціатива на їхньому боці. Цілком можливо, що вони можуть підійти впритул до Селидового або захопити ще якісь населені пункти", – зазначив експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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Стратегічне значення Селідового

Селидове називають воротами до Покровська - у великий військовий та логістичний хаб біля кордону з Дніпропетровською областю. Ситуація там стає все більш загрозливою. Російські окупанти щодня просуваються на кілька сотень метрів на день, з флангів підходячи до Селидового.

За останній місяць противник окупував Новогродівку з півночі та Українку в кількох кілометрах південніше. Не виключено, що вони можуть стати плацдармом для штурму безпосередньо Селидового або для того, щоб продовжити оточення міста.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) фіксують просування поблизу залізничної лінії на південь від Селидового та в навколишніх селах. В саме місто окупанти намагаються зайти з боку окупованої Михайлівки.