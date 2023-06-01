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"Вегас" – "Флорида": повний розклад фіналу Кубка Стенлі

Фото: "Голден Найтс" із призом переможцю Західної конференції НХЛ (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорців

Фінал сезону 2022/23 Національної хокейної ліги між "Вегас Голден Найтс" і "Флоридою Пантерз" розпочнеться цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Серія розпочнеться двома матчами в Неваді. Перший поєдинок відбудеться 4 червня о 03:00 за київським часом.

У ніч проти вівторка команди вдруге зустрінуться на льоду "T-Mobile Арени". Наступні два матчі зіграють на домашньому стадіон "Пантерз" у Санрайзі (ввечері 8 червня та 10 червня за Північноамериканським східним часом). Надалі "Вегас" і "Флорида" щопоєдинку змінюватимуть арену.

Фінальна серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд. Тож, починаючи з четвертої зустрічі, кожен матч може стати вирішальним. Якщо знадобиться сьомий поєдинок, то його зіграють у ніч проти 20 червня. На території України фінал транслюватиме Setanta Sports.

Перед фіналом Кубка Стенлі "Голден Найтс" і "Пантерз" вибили трьох суперників. "Вегас" виграв Західну конференцію, здолавши за чергою "Вінніпег", "Едмонтон" і "Даллас". Натомість "Флорида" виграла Східну конференцію, перегравши "Бостон", "Торонто" та "Кароліну".

Повний розклад фінальної серії Кубка Стенлі-2023 (київський час, господарі вказані другими):

  • 4 червня, "Флорида" – "Вегас", 03:00
  • 6 червня, "Флорида" – "Вегас", 03:00
  • 9 червня, "Вегас" – "Флорида", 03:00
  • 11 червня, "Вегас" – "Флорида", 03:00
  • 14 червня, "Флорида" – "Вегас", 03:00
  • 17 червня, "Вегас" – "Флорида", 03:00
  • 20 червня, "Флорида" – "Вегас", 03:00

До слова, раніше розібрали досягнення Меттью Ткачука в плей-офф НХЛ.

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