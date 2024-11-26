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ВЕФ любить трійцю: чемпіон Латвії підписав ще одного українця після фіаско в збірній

Рига, Вівторок 26 листопада 2024 17:06
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ВЕФ любить трійцю: чемпіон Латвії підписав ще одного українця після фіаско в збірній Фото: Ілля Сидоров (ФБУ)
Автор: Андрій Костенко

Плеймейкер збірної України з баскетболу Ілля Сидоров перейшов до ризького клубу ВЕФ. Він став третім вітчизняним виконавцем у команді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

У складі чинного чемпіона Латвії вже грають два баскетболісти збірної України – захисник Іссуф Санон та форвард В'ячеслав Бобров. Сидоров прибув до Риги на матчі національної команди проти Ізраїлю. Після невдалих поєдинків "синьо-жовтих" він уклав угоду з ВЕФом.

27-річний захисник добре знайомий з латвійським баскетболом. Протягом попередніх двох сезонів він виступав за український клуб "Прометей", що грав у Латвійсько-естонській лізі.

Вітчизняний колектив із Сидоровим у складі двічі поспіль переміг у турнірі. У сезоні 2023/24 розігрувач набирав у середньому 8.3 очка та робив 4.1 передачі за гру. А у попередньому – відзначався 10 очками та 4,2 передачі за поєдинок.

Після зникнення "Прометея" поточний сезон гравець розпочав у складі французького "Фос Прованса", в якому в середньому за 19 хвилин на майданчику набирав 4.8 очка та віддавав 4.6 передачі.

ВЕФ любить трійцю: чемпіон Латвії підписав ще одного українця після фіаско в збірній

Хто такий Ілля Сидоров

Вихованець харківського баскетболу. В українській Суперлізі виступав за "Хімік" з Южного та "Прометей". Чотириразовий чемпіон України та дворазовий переможець Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.

Виступав за юнацькі, молодіжну та студентську збірні України. У складі національної команди брав участь у Євробаскеті-2022. На турнірі набирав 6 очка та 0.3 підбирання за 10.2 хвилини в середньому за матч.

Раніше збірна України програла вчетверте поспіль у відборі на Євробаскет-2025.

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