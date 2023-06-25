Ведуть нас до перемоги. Зеленський подякував захисникам з Таврійського напрямку

Зеленський записав відео-подяку українським воїнам, які стоять на обороні Таврійського напрямку. Президент відзначив морпіхів 35-ї та 36-ї окремих бригад, бійців 110-ї окремої механізованої бригади, артилеристів 55-ї бригади "Запорізька Січ", десантників 79-ї окремої бригади, штурмовиків 128-ї Закарпатської бригади.

"Персонально відзначу сьогодні старшого лейтенанта Івана Грисюка, молодшого сержанта Миколу Комісара та солдата Володимира Кононученка. Дякую вам за вашу міцність і влучність", - додав він.

Глава держави також подякував прикордонникам Краматорського, Львівського та Донецького загонів, воїнам мобільного прикордонного загону "Дозор". Зеленський відзначив успішну роботу старшого сержанта Олександра Копровського з групи повітряної розвідки, старшого солдата Віктора Поліщука та солдата Романа Бориса.

"Наші нацгвардійці. 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії. Воює на Донеччині. Дякую, воїни! Зокрема, відзначу аеророзвідників – старшого солдата Олександра Погореного та солдата Максима Бобруєнка. Ваша майстерність, хлопці, дуже допомагає", - сказав він.

Президент також закликав українців частіше дякувати захисникам та героям, адже саме вони ведуть Україну до перемоги.

Бої на Таврійському напрямку

Варто зазначити, що Таврійський напрямок охоплює Запорізьку область та частину Донецької, включаючи лінію фронту до Авдіївки.

На початку червня українські військові посилили наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, захисникам вдалося звільнити 8 населених пунктів.

Вчора заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, що ЗСУ на сході розпочали наступ на декількох напрямках одночасно.

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