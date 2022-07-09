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На вечеринке с участием Шольца девушкам подмешивали "наркотик изнасилования", - DW

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Берлин, Суббота 09 июля 2022 21:02
На вечеринке с участием Шольца девушкам подмешивали "наркотик изнасилования", - DW Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Германии может разгореться новый политический скандал. Выяснилось, что на летней вечеринке с участием канцлера Олафа Шольца нескольким девушкам подмешивали "наркотик изнасилования".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что представители Социал-демократической партии (СДПГ) изучают сообщения девушек, которые на летней партийной вечеринке подверглись воздействию "нокаутирующих капель". В Германии этот термин является сленговым и означает так называемые "наркотики изнасилования", к которым относят рогипнол (флунитразепам).

"Это возмутительный поворот событий, о котором с нашей стороны было немедленно сообщено в парламентскую полицию", - сообщил высокопоставленный представитель СДПГ Матиас Мартин.

На сегодня изучается 8 подозрительных случаев, других потенциальных жертв призывают высказаться. Лидер социал-демократов в Бундестаге Катя Маст посоветовала этим девушкам сообщить об инциденте властям.

Что из себя представляет флунитразепам

Это снотворный, седативный препарат. Употребление в комбинации с алкоголем и/или опиатами может привести к провалам в памяти.

В связи с этим эффектом флунитразепам называют "наркотиком изнасилования", поскольку жертвы обычно не могут вспомнить деталей произошедшего. Бум злоупотребления препаратом в этих целях пришелся на 1990-е годы.

Напомним, ранее Шольц предупредил немцев о длительном экономическом кризисе из-за последствий пандемии коронавируса и войны России против Украины.

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Германия Олаф Шольц
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