Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка

Переговоры с лидерами мировых держав о сдерживании российской агрессии, разработка пакетов санкций, военная помощь Украине – для британского премьер-министра Бориса Джонсона все эти вопросы сейчас явно не на первом месте.

Гораздо чаще ему и его соратникам приходится комментировать совсем другие вещи: почему в разгар коронавирусных ограничений британские чиновники вплоть до премьера регулярно веселились на многолюдных вечеринках, может ли рабочая встреча сопровождаться употреблением алкоголя и в каких количествах, наконец, как было организовано празднование дня рождения самого Джонсона в позапрошлом году.

В Великобритании к своей кульминационной точке подходит "Патигейт" ("Partygate") – самый громкий внутриполитический скандал последнего времени, связанный с системным нарушением ковидных правил высшим руководством страны. И, вполне вероятно, Джонсону он может стоить как минимум премьерского кресла, а то и всей политической карьеры.

Бурная реакция

Эта история начала разворачиваться с декабря прошлого года. Тогда в британских СМИ стали появляться многочисленные "сливы" о том, как британские чиновники вплоть до премьера весело проводили время в правительственной резиденции на Даунинг-стрит 10 и прилегающем саду на протяжении 2020-21 годов.

Сама по себе эта информация могла бы и не привести к значительным политическим последствиям. Но дело в том, что в то время в Великобритании действовали крайне жесткие коронавирусные ограничения.

Иногда в силу вступал даже абсолютный запрет на выход из дома, кроме действительно уважительным причин, вроде поездки на работу для тех, кто в принципе не может трудиться удаленно. Британцам запрещали приглашать к себе гостей, максимально ограничивались даже встречи на свежем воздухе. А в это же самое время правительственные чиновники продолжали жить привычной офисной жизнью и устраивали веселые вечеринки по любому поводу.

На протяжении декабря-января информации о происходившем на Даунинг-стрит становилось все больше, мельчайшие подробности активно обсуждали в СМИ и соцсетях. "Патигейт" однозначно становился темой номер один для британской публики.

Полиция проводит расследование из-за нарушения карантина членами британского правительства (фото: Getty Images)

Один из эпизодов касается празднования дня рождения Джонсона 20 июля 2020 года. Всего собралось около 30 человек, главе правительства подарили торт и спели "Happy Birthday". На тот момент британцам запрещали собираться вместе в закрытых помещениях, разве что по рабочей необходимости.

В мае того же года несколько десятков чиновников, с премьером включительно, собрались в саду на Даунинг-стрит, причем участников мероприятия попросили приходить со своим алкоголем. СМИ опубликовали и фотографию ивента, как было отмечено, публика держала в руках бокалы, а не ноутбуки или блокноты, и все выглядело как обычная вечеринка, а не рабочее совещание. В то время в стране как раз действовал императивный запрет на выход из дому без серьезной причины.

Большой резонанс вызвало сообщение о сразу двух вечеринках, которые проходили в правительственной резиденции в апреле прошлого года, и были посвящены прощанию с увольняющимися коллегами. Одного из младших сотрудников даже послали в магазин за добавкой и предусмотрительно снабдили чемоданом, чтобы он смог незаметно пронести бутылки вина в резиденцию. Все это происходило во время общенационального траура в связи с кончиной принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, и как раз накануне его похорон.

Премьер Джонсон и его коллеги поначалу все отрицали, уверяли, что если какие-то собрания на Даунинг-стрит все же имели место, то они проходили с соблюдением всех коронавирусных ограничений. Когда отрицать случившееся стало уже невозможно, премьер и его офис несколько раз извинились, в том числе и перед королевой.

Но политикуму и публике этого уже было явно недостаточно, было решено провести внутреннее расследование. Сначала им занялся секретарь правительства Саймон Кейс, но недолго – как вскоре выяснилось, одна из вечеринок проходила прямо в его офисе.

За дело взялась второй постоянный секретарь аппарата правительства Сью Грей, которая подошла к вопросу серьезно, опросив более 70 человек и передав полиции 300 фотографий и 500 страниц документов, связанных с этими событиями. Отчет Сью Грей был опубликован 31 января, но в очень урезанном виде.

Как оказалось, 12 из 16 вечеринок, обстоятельства которых она изучала, сейчас являются предметом рассмотрения полиции, и чиновница решила пока не сообщать особых подробностей. Тем не менее Грей пришла к выводу, что некоторые мероприятия на Даунинг-стрит были организованы с нарушениями и отметила, что излишнее употребление алкоголя на рабочем месте является неприемлемым.

Впрочем, для многих зарубежных медиа, освещающих "Патигейт", остался открытым вопрос: почему реакция британцев на эту историю оказалась настолько бурной, что может привести к смене правительства. Ведь во многих странах развитой демократии политики и чиновники вполне успешно отбиваются и от гораздо более серьезных скандалов. А здесь речь не идет ни о коррупции, ни о кумовстве, ни о злоупотреблениях властью или, например, фальсификации фактов из биографии.

"Хотя обвинения достаточно легко обрисовать, объяснить уровень возмущения – недели истерических передовиц в прессе, парламентские споры во время вопросов к премьер-министру, расследование государственной службы, полицейское расследование – это другое дело", – отмечает Politico.

В резиденции премьер-министра Великобритании проходили вечеринки во время жесткого карантина (фото: Getty Images)

Британские и зарубежные медиа дают несколько объяснений. В частности, связывая такую острую реакцию на поведение чиновников с присущей британцам законопослушности. Или отмечая, что в истории с "Патигейтом" разница между словами и действиями должностных лиц стала уж слишком выразительной.

Ведь тот же Джонсон вместе с другими чиновниками за время пандемии несчетное количество раз обращались к своим согражданам, призывали их соблюдать все ограничения, потерпеть ради высокой цели – снизить количество жертв ковида, приблизить победу над коронавирусом и возвращение к нормальной жизни. Но, как оказалось, сами при этом ни на какие жертвы идти не желали.

Безусловно, значительную роль сыграл и политический фактор: "Патигейт" стал отличным поводом для атаки на Джонсона не только для оппозиции, но и для коллег по Консервативной партии.

Письма недоверия

Вполне ожидаемо, скандал крепко ударил по уровню общественного доверия к Джонсону. Согласно последнему опросу YouGov, 63% британцев считают, что он должен уйти с поста. Естественно, "Патигейт" отразился и на партийных симпатиях жителей Великобритании.

Согласно данным Politico, накануне скандала уровень поддержки Консервативной партии и Лейбористской партии (главной оппозиционной силы) был одинаковым – по 36%. А в конце января за лейбористов были готовы проголосовать 41% британцев, за консерваторов – только 33%.

В январе, когда "Патигейт" уже набрал максимальные обороты, в Консервативной партии инициировали сбор писем за вотум недоверия Джонсону. Согласно процедуре, вопрос вынесут на голосование, если вотум поддержат 15% фракции консерваторов в Палате общин, то есть 54 депутата из 360. Количество уже собранных писем держится в строгом секрете, по оценкам, уже набралось около 30-40. Публично же за отставку Джонсона выступили 15 депутатов-консерваторов.

Если 54 письма за вотум недоверия будет собрано, вопрос немедленно, возможно, в тот же день, вынесут на голосование среди депутатов от Консервативной партии (другие фракции в процессе не участвуют). Если за отставку наберется менее половины голосов, Джонсон останется на посту и получит годовой иммунитет от повторного голосования.

Если же консерваторы отправят премьера в отставку, начнется многоступенчатый процесс выбора нового главы Консервативной партии, который и возглавит британское правительство.

Для начала каждый депутат-консерватор из Палаты общин может заявить свою кандидатуру, заручившись поддержкой минимум восьми коллег. Далее проходит серия тайных голосований среди депутатов.

Набравший меньше всего голосов претендент выбывает, пока не останется только две кандидатуры. Их вынесут на голосование уже среди всех членов Консервативной партии Британии, которое будет проходить по почте (на последних таких выборах 2019 года бюллетени получили около 160 тысяч британцев). Его победитель и станет новым премьер-министром.

Преемником Джонсона в случае отставки может стать глава британского МИД Лиз Трасс (фото: Getty Images)

Пока что называются несколько потенциальных фаворитов: канцлер казначейства Риши Сунак, министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-министр иностранных дел Джереми Хант, проигравший борьбу Джонсону на выборах-2019.

Оценить шансы на то, что Джонсону все-таки объявят вотум недоверия, очень сложно, тем более, это голосование будет тайным. Свою роль играют несколько факторов. Так, в мае в Великобритании должны пройти местные выборы – и если консерваторов к тому моменту будет возглавлять резко потерявший популярность Джонсон, для партии они могут закончиться разгромом.

Но, как сообщает Independent, сейчас некоторые внутрипартийные оппоненты Джонсона призывают свои коллег подождать и не спешить с инициацией вотума недоверия премьеру, потому что необходимого количество голосов за отставку сейчас может не набраться.

Все может поменяться после публикации полного отчета Сью Грей или материалов полицейского расследования, которых, правда, придется еще подождать. В них наверняка будут содержаться новые, еще менее приятные для Джонсона подробности вечеринок на Даунинг-стрит, общественное недовольство закипит еще сильнее, и у депутатов-консерваторов не останется другого выхода, кроме как отправить премьера в отставку.

Добровольно же уходить Джонсон пока не собирается. Как отмечают его сторонники, сейчас перед британской властью есть много глобальных вызовов. И говорить надо об угрозах российского вторжения в Украину, а не о том, кто с кем пил на прошлогодней вечеринке.