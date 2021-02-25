Вечер премьер: Xiaomi и АЛЛО анонсируют новый блокбастер в Украине

Киев, Украина, 25 февраля 2021 г. – АЛЛО и Xiaomi представляют будущий хит продаж в Украине: флагманский смартфон Мі 11, созданный не только для просмотра, но и для создания собственного кино, который очень скоро появится на полках авторизованных Mi Store, оффлайн-магазинов АЛЛО и на allo.ua.

Mi 11: Магия Кино

Как настоящий флагман, Mi 11 предлагает множество инновационных решений: флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888, тройную основную камеру на 108 Мп, кинематографический звук и беспроводную зарядку 50 Вт.

Тройная камера Mi 11 с основным сенсором на 108 Мп способна превратить любого энтузиаста-любителя в настоящего кинорежиссера. Вместе со сверхширокоугольным сенсором на 13 Мп, 5 Мп телемакрообъективом и 20 Мп селфи-камерой удивительные пейзажи, прекрасная детализация снимков, отличное боке и качественные селфи окажутся под силу каждому.

Mi 11 предлагает превосходные новые функции для фотографии и видеосъемки. Теперь режим «Ночь» стал доступным на трех камерах – основной, сверхширокоугольной и селфи. А новейший режим Ultra Night Video поможет снимать в экстремальной темноте. Почувствовать себя настоящим режиссером помогут специально созданные кинематографические эффекты, которые в одно касание способны превратить видео в настоящий шедевр. Тем более, что Mi 11 предлагает управление съемкой на студийном уровне с возможностью записи видео HDR10+ и новый режим Pro-таймлапс.

В Mi 11 установлен один из лучших экранов в мире: получив оценку A+, он назван лучшим дисплеем в смартфоне ведущим экспертом по обзору дисплеев DisplayMate. 6.81-дюймовый DotDisplay с AMOLED-матрицей и частотой 120 Гц имеет сверхвысокое разрешение WQHD+ и поддерживает технологию 10-битной цветопередачи. Кроме того, дисплей Mi 11 поддерживает технологию Super Resolution, предназначенную для повышения качества видео с низким разрешением. Имея сверхвысокую частоту дискретизации 480 Гц и встроенный в экран датчик отпечатков пальцев, Mi 11 предлагает пользователям плавную и быструю разблокировку своего устройства.

Благодаря профессионально настроенным стереодинамикам Harman Kardon, Mi 11 обеспечивает превосходный кинематографический звук, а стекло Corning Gorilla Glass Victus защищает от возможных повреждений в результате ударов и падений. Mi 11 имеет усовершенствованную матовую поверхность с двойным антибликовым покрытием, которое улавливает свет, а не собирает отпечатки пальцев.

Mi 11 стал первым в мире смартфоном, в котором установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888, полностью переосмысливший флагманскую продуктивность. Платформа Qualcomm Snapdragon 888 изменяет стандарты обработки данных премиум-класса, благодаря графическому процессору Adreno 660 и Qualcomm AI Engine 6-го поколения, а также интегрированному 5G-модему X60.

Аккумулятор на 4600 мА•ч (тип) и ошеломительная комбинация из трех зарядок – проводной на 55 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт – гарантируют, что с Mi 11 при любых жизненных обстоятельствах вы всегда будете оставаться на связи.

Mi 11 будет доступен в двух цветовых решениях, Midnight Grey та Horizon Blue, а также в двух конфигурациях памяти – 8 ГБ+128 ГБ и 8 ГБ+256 ГБ, которые будут стоить 24999 грн и 26999 грн соответственно. Предзаказ на модель стартует сегодня, 25 февраля. Открытая продажа Mi 11 начнется в начале марта в авторизованных Mi Store, магазинах АЛЛО и на allo.ua. Первые покупатели, оформившие предзаказ или купившие Mi 11 в версии 8 ГБ+256 ГБ, получат скидку 4000 грн на покупку товаров экосистемы Xiaomi. Подробнее об акции – по ссылке.