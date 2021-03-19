Вечер перед локдауном. Киев остановился в пробках: где лучше не ездить
Вечером 19 марта, накануне локдауна, на дорогах Киева наблюдаются значительные пробки. Затруднения движения наблюдаются на главных транспортных артериях столицы.
Об этом свидетельствуют данные Google maps.
На правом берегу длинные пробки в обоих направлениях тянутся по проспекту Победы, Набережному шоссе, бульвару Шевченко. Подобная ситуация на улице Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Большой окружной.
На бульваре Дружбы народов заторы наблюдаются в направлении на мост Патона. Также существенные затруднения движения транспорта - на Саперно-Слободской в районе развязки на Выдубичах и на проспекте Бандеры в обоих направлениях.
Большой затор сформировался на Крещатике в направлении Бессарабской площади. Пробки и на Бульваре Леси Украинки в обоих направлениях. Кроме того, большой затор - на Саксаганского.
На левом берегу значительные заторы на проспекте Бажана в направлении на Южный мост. Длиннющий затор имеет место на Днепровской Набережной в направлении на Русановку. На Харьковском шоссе проблемы с трафиком в направлении к Дарницкому вокзалу.
Затруднение движения наблюдается на проспекте Освободителей в направлении на станцию метро "Дарница".
На мостах ситуация с трафиком нормальная, за исключением Гаванского моста, где затор сформировался в направлении с Рыбальского острова на Подол.
Напомним, 18 марта власти Киева приняла решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.
Ранее секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в комментарии РБК-Украина сообщил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии, сказал он.