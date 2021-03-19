Вечір перед локдауном. Київ зупинився в заторах: де краще не їздити

На правому березі довжелезні затори в обох напрямках тягнуться проспектом Перемоги, Набережним шосе, бульваром Шевченка. Подібна ситуація на вулиці Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Великій окружній.

На бульварі Дружби народів затори спостерігаються в напрямку на міст Патона. Також суттєві ускладнення руху транспорту - на Саперно-Слобідській в районі розв'язки на Видубичах та на проспекті Бандери в обох напрямках.

Великий затор сформувався на Хрещатику в напрямку Бессарабської площі. Затори й на Бульварі Лесі Українки в обох напрямках. Крім того, великий затор - на Саксаганського.

На лівому березі значні затори на проспекті Бажана в напрямку на Південний міст. Довжелезний затор має місце на Дніпровській Набережній в напрямку на Русанівку. На Харківському шосе проблеми з трафіком в напрямку до Дарницького вокзалу.

Ускладнення руху спостерігається на проспекті Визволителів в напрямку на станцію метро "Дарниця".

На мостах ситуація з трафіком нормальна, за виключенням Гаванського мосту, де затор сформувався в напрямку з Рибальського острова на Поділ.