ВЭА призывает откорректировать проект 2233, который критикует Еврокомиссия

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всеукраинская энергетическая ассамблея прокомментировала законопроект 2233

Законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электроэнергии"(№2233) отменяет реформу энергорынка и монтирует в новую рыночную модель старый механизм ручного регулирования. Об этом говорится в обращении Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЭА) к главе Верховной рады, председателя энергетического комитета парламента и министра енергетики.

"Предложенные изменения в законодательство значительно ухудшат условиях работы рынка электроэнергии в Украине и нивелируют преимущества новой конкурентной модели рынка электрической энергии, введенной в Украине на основе принципов Третьего энергетического пакета ЕС", - говорится в обращении.

В частности, отмечается, что законопроектом 2233 устанавливается прямое ограничение свободной конкуренции на рынке электроэнергии путем применения к 1 июля 2023 предельных цен на конкурентных сегментах рынка (рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка и балансирующем рынке) и ограничения производителей электроэнергии свободно выбирать сегменты рынка для продажи электроэнергии.

"Всеукраинская энергетическая ассамблея считает, что проголосованный в первом чтении законопроект №2233 от 04.10.2019 по своему содержанию отменяет реформу энергорынка, монтируя в механизмы нового рынка старую модель с максимальным уровнем ручного административного регулирования", - отмечается в обращении.

В связи с этим Ассамблея предлагает депутатам при подготовке законопроекта ко второму чтению учесть следующие предложения:

• исключить право регулятора устанавливать предельные цены на конкурентных сегментах рынка или предоставить право Регулятору устанавливать предельные цены на конкурентных сегментах рынка исключительно в случая нарушения установившегося режима работы объединенной энергетической системы Украины или ее отдельных частей, которое возникло в результате наступления чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины;

• исключить право регулятора устанавливать обязательства для участников продавать электроэнергию исключительно на рынке в сутки на перед;

• установить запрет импорта электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества.

Напомним, 12 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект №2233. По мнению народного депутата Михаила Бондаря, законопроект уничтожает рынок электроэнергии и возвращает энергетику к ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимости от России.

Представительство ЕС раскритиковало законопроект 2233 в официальном письме, которое обнародовала председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цицнадзе.