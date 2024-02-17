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Вдруге за тиждень. У Молдові знову знайшли уламки безпілотника

Фото: у Молдові знову виявили уламки безпілотника (border.gov.md)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонна поліція Молдови сьогодні знову виявила фрагменти безпілотника. Уламки виявили в районі кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прикордонної поліції Молдови.

У Молдові вдруге за шість днів знайшли уламки безпілотника 

 Етулія Ноуе

 Фото: у Молдові знову виявили уламки безпілотника (border.gov.md)

Уламки дронів в Молдові

У Молдові 11 лютого в районі кордону з Україною, недалеко від села Етулія Вулканештського району прикордонники виявили фрагменти дрону типу Shahed. Атака безпілотника відбулася вночі з 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою.

На місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Модові під час атаки по Україні знайшли не тільки уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки.

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