Вдруге за тиждень. У Молдові знову знайшли уламки безпілотника

У Молдові вдруге за шість днів знайшли уламки безпілотника

Етулія Ноуе

Фото: у Молдові знову виявили уламки безпілотника (border.gov.md)

Уламки дронів в Молдові

У Молдові 11 лютого в районі кордону з Україною, недалеко від села Етулія Вулканештського району прикордонники виявили фрагменти дрону типу Shahed. Атака безпілотника відбулася вночі з 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою.

На місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Модові під час атаки по Україні знайшли не тільки уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки.

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