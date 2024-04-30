Вдома дешевше? У скільки українцям обійдеться паска на свято

При підготовці використовувалися: дані порталу Мінфін та мереж супермаркетів Сільпо, АТБ, Novus, інформація Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Зміст:

У скільки обійдеться приготувати паску вдома

За традиційним рецептом для домашньої паски знадобиться:

борошно – 1 кг ( 20 грн середня ціна)

середня ціна) яйця – 6 шт. ( 22 грн , середня ціна за десяток в АТБ – 37-40 грн)

, середня ціна за десяток в АТБ – 37-40 грн) вершкове масло – 200 г (71,2 грн , наприклад, "Селянське" 72,5%)

, наприклад, "Селянське" 72,5%) молоко – 500 мл ( 23,3 грн , Яготинське 2,6%)

, Яготинське 2,6%) цукор – 400 г + 100 г на глазур ( 14,2 грн , в АТБ цукор фасований за 28,4 грн/кг)

, в АТБ цукор фасований за 28,4 грн/кг) дріжджі – 50 г ( 6,25 грн , якщо брати "Львівські" за 12,5 грн, упаковка 100 г)

, якщо брати "Львівські" за 12,5 грн, упаковка 100 г) родзинки – 200 г ( 39,9 грн "Повна чаша" в Сільпо)

"Повна чаша" в Сільпо) ванільний цукор – 1,5 грн (цукор "Мрія" пакетик 10 г в АТБ)

(цукор "Мрія" пакетик 10 г в АТБ) желатин на глазур – 10,1 грн (желатин "Мрія" в "Сільпо" 20,19 грн за пачку 25 г, потрібно пів пакетика)

(желатин "Мрія" в "Сільпо" 20,19 грн за пачку 25 г, потрібно пів пакетика) посипка різноколірна – 9,99 грн за упаковку

за упаковку форми для випічки паски 11 см – 8,79 грн/шт.

Із зазначеної кількості інгредієнтів вийде 5 пасок вагою по 300 г і діаметром 11 см. Вартість складе 262,39 грн. Тобто одна паска обійдеться в 52,48 грн, чи 17,49 грн/100 г.

Варто зазначити, що в розрахунку не було враховано вартість електроенергії, води, газу, а також інгредієнтів, які потрібні у малій кількості (сіль, олія для змащення форм).

Ціни на паски в магазинах

На полицях супермаркетів наразі можна знайти велике різноманіття пасок як за традиційними, так і за незвичними рецептами. Наприклад, шоколадні, апельсинові, з додаванням різних сухофруктів, горішків.

Залежно від інгредієнтів та ваги, ціни в магазинах коливаються від 30 грн до 400 грн.

В АТБ найдешевша паска коштує 35,9 грн (100 г), паска "Панетон" із сухофруктами обійдеться в 179 грн за 430 г.

Скриншот atbmarket.com

В Сільпо паска власної випічки "Крафтяр" коштує 29,99 грн (100 г). В асортименті є великі паски з сухофруктами – 379 грн (800 г), безлактозні великодні кекси – 299 грн (350 г), сирна паска від "Київхліб" – 214 грн (550 г). Найдорожча паска – бездріжджова на жовтках із сухофруктами від "Мілльвілль" (399 грн за 580 г).

Скриншот shop.silpo.ua

У мережі Novus ціни на паски також стартують від 29,9 грн за 100 г. Власна торгова марка "Майстри смаку" пропонує класичну здобну випічку до Великодня-2024 (49,9 грн за 200 г), а також сучасні крафіни з родзинками на йогурті – 69,9 грн за 200 г, або ж 129 грн за 500 г.

Скриншот novus.online

Чи подорожчала паска до Великодня за рік

Головний смачний символ свята у 2024-му коштує дорожче ніж торік, але вартість змінилася несуттєво.

В ННЦ "Інститут аграрної економіки" порахували, що 1 кг паски коштуватиме 179,8 грн (за середніми цінами інгредієнтів по супермаркетах на середину квітня).

Це на 5,8% вище за вартість 2023 року (тоді приготувати паску коштувало 169,88 грн/кг).

Як пояснили в Інституті, відносно незначне здорожчання паски зумовлено відчутним зниженням цін на яйця (майже на 30%), на цукор (-15%) та борошно (-5 %).

Проте інші складові подорожчали: масло вершкове (+16,4%), молоко (+13,6 %), дріжджі (+9,6 %), родзинки (+15,6%).

Загалом Великодній кошик (паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль) цьогоріч обійдеться в 1422,05 грн на родину з 4 осіб. Він також подорожчав – на 17,6% (Великодній кошик у 2023 році – 1208,78 грн).