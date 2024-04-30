Вдома дешевше? У скільки українцям обійдеться паска на свято

Паску до Великодня можна спекти власноруч або придбати готову. Асортимент у магазинах вражає з наближенням свята, проте ціни коливаються у досить широкому діапазоні.
РБК-Україна розповідає скільки коштуватиме приготувати паску вдома, а також ми проаналізували ціни на великодню випічку в супермаркетах.
При підготовці використовувалися: дані порталу Мінфін та мереж супермаркетів Сільпо, АТБ, Novus, інформація Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".
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За традиційним рецептом для домашньої паски знадобиться:
Із зазначеної кількості інгредієнтів вийде 5 пасок вагою по 300 г і діаметром 11 см. Вартість складе 262,39 грн. Тобто одна паска обійдеться в 52,48 грн, чи 17,49 грн/100 г.
Варто зазначити, що в розрахунку не було враховано вартість електроенергії, води, газу, а також інгредієнтів, які потрібні у малій кількості (сіль, олія для змащення форм).
На полицях супермаркетів наразі можна знайти велике різноманіття пасок як за традиційними, так і за незвичними рецептами. Наприклад, шоколадні, апельсинові, з додаванням різних сухофруктів, горішків.
Залежно від інгредієнтів та ваги, ціни в магазинах коливаються від 30 грн до 400 грн.
В АТБ найдешевша паска коштує 35,9 грн (100 г), паска "Панетон" із сухофруктами обійдеться в 179 грн за 430 г.
В Сільпо паска власної випічки "Крафтяр" коштує 29,99 грн (100 г). В асортименті є великі паски з сухофруктами – 379 грн (800 г), безлактозні великодні кекси – 299 грн (350 г), сирна паска від "Київхліб" – 214 грн (550 г). Найдорожча паска – бездріжджова на жовтках із сухофруктами від "Мілльвілль" (399 грн за 580 г).
У мережі Novus ціни на паски також стартують від 29,9 грн за 100 г. Власна торгова марка "Майстри смаку" пропонує класичну здобну випічку до Великодня-2024 (49,9 грн за 200 г), а також сучасні крафіни з родзинками на йогурті – 69,9 грн за 200 г, або ж 129 грн за 500 г.
Головний смачний символ свята у 2024-му коштує дорожче ніж торік, але вартість змінилася несуттєво.
В ННЦ "Інститут аграрної економіки" порахували, що 1 кг паски коштуватиме 179,8 грн (за середніми цінами інгредієнтів по супермаркетах на середину квітня).
Це на 5,8% вище за вартість 2023 року (тоді приготувати паску коштувало 169,88 грн/кг).
Як пояснили в Інституті, відносно незначне здорожчання паски зумовлено відчутним зниженням цін на яйця (майже на 30%), на цукор (-15%) та борошно (-5 %).
Проте інші складові подорожчали: масло вершкове (+16,4%), молоко (+13,6 %), дріжджі (+9,6 %), родзинки (+15,6%).
Загалом Великодній кошик (паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль) цьогоріч обійдеться в 1422,05 грн на родину з 4 осіб. Він також подорожчав – на 17,6% (Великодній кошик у 2023 році – 1208,78 грн).
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