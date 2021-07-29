На ВДНХ в рамках "Большой стройки" построят спорткластер площадью 22 га, - Тимошенко
В Киеве на ВДНГ планируют создать самый большой и самый современный спортивный кластер Украины, который разместится на площади в 22 га. Уже в этом году проект будет реализован на 11 гектарах, а первой открытой зоной станет урбан-парк, который заработает уже летом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко.
Объект планируют построить в рамках программ президента "Большая стройка" и "Здоровая Украина".
"Концепцию будущего спортивного кластера разработала компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом", - отметил Тимошенко. Он добавил, что особый акцент при разработке концепции сделали на безбарьерности.
На территории спортивного кластера разместят беговые и велодорожки с профессиональным покрытием, локации для занятий TRX, кросфитом, йогой и фитнесом, зоны с тренажерами для силовых и кардиотренировок, столы для настольного тенниса, бассейн с трамплином, баскетбольные и футбольные площадки, скалодром, бетонный скейт-парк и многое другое.
По словам замглавы ОП, молодежь особенно заинтересует урбан-парк.
"Пространство урбан-парка будет предназначено прежде всего для активных занятий уличными культурами, проведения батлов и джемов, реализации спортивных проектов и медийных мероприятий. Важной частью пространства станет и Street Culture Hub, который объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины и известных атлетов, артистов и разнообразные команды", - сказал Кирилл Тимошенко.
По инициативе президента Владимира Зеленского планируют и дальше создавать такие спортивные объекты в каждой области для популяризации спорта среди украинцев.
Напомним, Тимошенко ранее рассказал, что в планах программы на 2021 год стоит продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, садики - 70, стадионы - 80, бассейны - 29, приемные отделения - 177 объектов.
Кроме того, в этом году начнется реализация отдельного проекта программы президента "Большая стройка" по строительству в регионах 19 ледовых арен.