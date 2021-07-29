На ВДНХ в рамках "Большой стройки" построят спорткластер площадью 22 га, - Тимошенко

В Киеве на ВДНГ планируют создать самый большой и самый современный спортивный кластер Украины, который разместится на площади в 22 га. Уже в этом году проект будет реализован на 11 гектарах, а первой открытой зоной станет урбан-парк, который заработает уже летом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко.

Объект планируют построить в рамках программ президента "Большая стройка" и "Здоровая Украина".

"Концепцию будущего спортивного кластера разработала компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом", - отметил Тимошенко. Он добавил, что особый акцент при разработке концепции сделали на безбарьерности.

На территории спортивного кластера разместят беговые и велодорожки с профессиональным покрытием, локации для занятий TRX, кросфитом, йогой и фитнесом, зоны с тренажерами для силовых и кардиотренировок, столы для настольного тенниса, бассейн с трамплином, баскетбольные и футбольные площадки, скалодром, бетонный скейт-парк и многое другое.

По словам замглавы ОП, молодежь особенно заинтересует урбан-парк.

"Пространство урбан-парка будет предназначено прежде всего для активных занятий уличными культурами, проведения батлов и джемов, реализации спортивных проектов и медийных мероприятий. Важной частью пространства станет и Street Culture Hub, который объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины и известных атлетов, артистов и разнообразные команды", - сказал Кирилл Тимошенко.

По инициативе президента Владимира Зеленского планируют и дальше создавать такие спортивные объекты в каждой области для популяризации спорта среди украинцев.