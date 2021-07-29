"Большая стройка" начинает создание 19 ледовых арен в регионах, - Тимошенко

В этом году начнется реализация отдельного проекта программы президента " Большая стройка " по строительству в регионах 19 ледовых арен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко.

"Мы начали новый проект строительства хоккейных ледовых арен, в которых можно будет заниматься фигурным катанием и хоккеем. Это 19 ледовых арен в наших регионах. И это строительство начинается уже, я надеюсь, в этом году и в активную фазу войдет в следующем 2022 году", - сказал Тимошенко.

По данным замглавы ОП, ориентировочная стоимость проекта составляет 5,4 млрд гривен, из которых из государственного бюджета будет выделено финансирование в размере 4,7 млрд.

Он напомнил также о других спортивных проектах, реализуемых в ходе "Большой стройки". В частности, в 2021 году будет построено и реконструировано 94 стадиона. В 2020 году было восстановлено 99 спортивных арен.

Параллельно ведется также реконструкция и строительство бассейнов. В этом году работы ведутся уже на 38 объектах водной спортивной инфраструктуры.

"И мы говорим о разных бассейнах - как об олимпийских бассейнах на примере Полтавы, так и о небольших школьных бассейнах", - уточнил замглавы ОП.

Еще одним проектом "Большой стройки", по словам Тимошенко, стала реконструкция ДЮСШ и спортивных интернатов.

"В Украине практически в каждом регионе есть спортивные интернаты, где учатся дети, и фактически потом идут в профессиональный спорт. Они действительно в ужасном состоянии. Именно поэтому буквально вчера мы завершили согласование концепции развития этих интернатов в начинаем их реконструкцию", - добавил он.

Всего планируется реконструировать 18 спортинтернатов и 100 ДЮСШ в каждом регионе Украины.

Отдельно запланировано также строительство 10 тыс. спортивных площадок практически в каждом дворе в Украине.