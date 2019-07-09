ВДНГ превращает подземный переход в арт-объект

Сегодня, 9 июля, открыли обновленный подземный переход через проспект Академика Глушкова к ВДНГ. Здесь установили освещение, а стены превратили в произведения современного искусства.

Реализовывать задумку менеджмента ВДНГ взялась студия Paint Hunters: именно они 14 дней подряд работали над визуализацией проекта. Стены перехода украсили фирменными плашками, из которых составляются павильоны (разработка Banda Agency) и «замиксовали» их с огромными цветами. Уже 10 дней подряд художники, осветители, маляры и асфальтировщики реализуют задумку. А сегодня обновленный арт-переход открыли официально.

Евгений Мушкин, генеральный директор Национального Комплекса «Экспоцентр Украины»:

«Ремонт – это лишь первый шаг. Ведь это тот самый подземный переход, который администрация Киева планирует соединить прямым переходом от станции метро «Выставочный Центр» в течение следующих 2 лет. Последние полторы недели команда работает над тем, чтобы путь на ВДНГ был не только безопасным, но и красивым. Косметический ремонт, чистка и роспись стен, чистка стоков, проведение освещения – было проведено много работ. Мастера Paint Hunters использовали 750 литров краски и работали 150 часов».

Преобразование стало возможным благодаря поддержке партнеров ВДНГ: фестиваля Atlas Weekend, бизнес акселератор Omni Campus, школе Midgard, ресторана HayLoft Ukrainian BBQ, освещение сделали ООО «Имекс-мерчендайз».