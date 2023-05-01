Вдень "спека", але вночі заморозки. Синоптики дали прогноз на завтра

У деяких регіонах України завтра на ґрунті очікуються заморозки. І це при тому, що вдень температура повітря вдень по всій Україні підніметься до +20 градусів, а в деяких областях – до +23 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Як повідомлялося, середньомісячна температура повітря в квітні в Києві склала 9,6 градусів тепла, що нижче за кліматичну норму на 0,4 градусів. Кількість опадів перевищила норму у 1,5 рази.

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