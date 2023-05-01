Вдень "спека", але вночі заморозки. Синоптики дали прогноз на завтра
Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)
У деяких регіонах України завтра на ґрунті очікуються заморозки. І це при тому, що вдень температура повітря вдень по всій Україні підніметься до +20 градусів, а в деяких областях – до +23 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Невелика хмарність. Без опадів.
Вітер
змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря
- вночі 4-9°, у північних, Рівненській, Харківській та більшості центральних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°;
- вдень в Україні 15-20° тепла;
- на Закарпатті та Прикарпатті до 23°;
- на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.
Як повідомлялося, середньомісячна температура повітря в квітні в Києві склала 9,6 градусів тепла, що нижче за кліматичну норму на 0,4 градусів. Кількість опадів перевищила норму у 1,5 рази.
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