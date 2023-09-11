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Вдень до +30, а вночі прохолодно: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Понеділок 11 вересня 2023 07:00
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Вдень до +30, а вночі прохолодно: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики не пронозують дощів сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 11 вересня, буде сухою та майже безвітряною. Вдень буде тепло, а вночі температура опуститься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, по всій Україні буде мінлива хмарність. Проте сьогодні дощів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +19 +24 градуси. У Закарпатській області прогнозується до +30 вдень.

Вночі температура повітря опуститься до +5 +10 градусів, а на узбережжі морів буде +13.

Вдень до +30, а вночі прохолодно: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде у межах +22 +24 градусів, а вночі від +8 до +10.

Вдень до +30, а вночі прохолодно: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на вересень.

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