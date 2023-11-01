Днем до +19, местами дождь: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра
В четверг, 2 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях возможен дождь. Днем прогреет до +19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра в Украине без осадков, ночью и утром в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях дождь.
Ветер северо-западный с переходом в большинстве районов Правобережья на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью +4-9, на юго-востоке страны +10-14, днем +11-16, на юге Одесской области и в Крыму до +19, в северо-восточной части +9-12.
В Карпатах ночью от +4° тепла до -1° мороза, днем +7-12°.
Погода в Киеве
В столице и области завтра переменная облачность, без осадков.
Температура в Киеве ночью +6-8°, днем +12-14°, в области - ночью +4-9°, днем +11-16°.
Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температурные рекорды
Отметим, что с начала года в Киеве было установлено 40 температурных рекордов. В частности, вчера температура в столице поднялась до рекордных +20,6°С.
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