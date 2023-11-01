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Днем до +19, местами дождь: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Украина, Среда 01 ноября 2023 13:50
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Днем до +19, местами дождь: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 2 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях возможен дождь. Днем прогреет до +19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине без осадков, ночью и утром в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях дождь.

Ветер северо-западный с переходом в большинстве районов Правобережья на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +4-9, на юго-востоке страны +10-14, днем +11-16, на юге Одесской области и в Крыму до +19, в северо-восточной части +9-12.

В Карпатах ночью от +4° тепла до -1° мороза, днем +7-12°.

Днем до +19, местами дождь: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в Киеве

В столице и области завтра переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью +6-8°, днем +12-14°, в области - ночью +4-9°, днем +11-16°.

Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температурные рекорды

Отметим, что с начала года в Киеве было установлено 40 температурных рекордов. В частности, вчера температура в столице поднялась до рекордных +20,6°С.

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