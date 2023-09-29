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Вдарять по виробництву дронів. Швейцарія слідом за ЄС запровадила санкції проти Ірану

Берн, П'ятниця 29 вересня 2023 17:42
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Вдарять по виробництву дронів. Швейцарія слідом за ЄС запровадила санкції проти Ірану Фото: Швейцарія слідом за ЄС запровадила санкції проти Ірану (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану. Вони спрямовані на виробництво іранських дронів, які активно постачають Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.

Як зазначають у відомстві, санкції було запроваджено у зв'язку з підтримкою Іраном агресії Росії проти України та постачанням іранських безпілотників для окупантів.

Згідно з обмеженнями, тепер Швейцарія забороняє продаж, постачання, експорт та транзит компонентів, які використовують для виготовлення та виробництва безпілотних літальних апаратів. Крім цього, передбачені цільові фінансові та туристичні санкції щодо фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з підтримкою іранської програми БПЛА.

Також Швейцарія вносить у списки санкцій фізичні та юридичні особи, які допомагають здійснювати поставку дронів з Ірану в Росію.

Санкції ЄС проти Ірану

Нагадаємо, 20 липня Євросоюз оголосив про нові санкції проти Ірану . Вони передбачали заборону експорту низки компонентів, які можуть використовуватися для виробництва дронів.

У той же час до санкційних списків було внесено шестеро іранців.

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