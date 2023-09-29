Ударят по производству дронов. Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против Ирана
Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против Ирана. Они направлены на производство иранских дронов, которые активно поставляют России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.
Как отмечают в ведомстве, санкции были введены в связи с поддержкой Ираном агрессии России против Украины и поставками иранских беспилотников для оккупантов.
Согласно ограничениям, теперь Швейцария запрещает продажу, поставку, экспорт и транзит компонентов, которые используют для изготовления и производства беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, предусмотрены целевые финансовые и туристические санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с поддержкой иранской программы БПЛА.
Также Швейцария вносит в санкционные списки физические и юридические лица, которые помогают осуществлять поставку дронов из Ирана в Россию.
Санкции ЕС против Ирана
Напомним, 20 июля Евросоюз объявил о новых санкциях против Ирана. Они предусматривали запрет на экспорт ряда компонентов, которые могут использоваться для производства дронов.
В то же время в санкционные списки были внесены шестеро иранцев.
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