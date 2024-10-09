Удачная премьера "Юты", чемпионский старт "Флориды", фиаско "Сиэтла": видео шайб вечера НХЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

После безголевого первого периода в Сиэтле "Кракен" оформили две шайбы на старте второй 20-минутки. Сначала Данн со второй попытки обыграл Биннингтона. Затем же Толванен удачно подставил клюшку под дальний бросок Эванса.

Впрочем, "Блюз" ответили тремя голами. Размочил счет в большинстве Кайрe, сместившись от края на свидание с Грубаэром. Впоследствии Броберг попал в дальний угол из левого круга атаки, а на десерт Кайру реализовал выход 1 в 0 после выигранного вбрасывания на собственной половине.

Самый результативный матч дня состоялся в Санрайзе. Вдохновленные поднятием чемпионского штандарта "Пантерз" перестреляли "Бостон". Флоридцы ошеломили "Брюинз" двумя быстрыми шайбами – Беннетт сыграл на добивании с "пятака", а Луостаринен протолкнул "диск" за линию с близкого расстояния.

Гол Захи в ответ в меньшинстве лишь разгневал "Флориду". Еще в первом периоде Райнхарт увенчал шайбой сольный проход в меньшинстве, а Беннетт оформил дубль на добивании. В середине второй 20-минутки Гаджович завершил молниеносную атаку "Пантерз". "Бостон" ответил голом Макавоя, который вовремя среагировал на сэйв Бобровского.

В финальном периоде "Брюинз" пропустили после мощного броска Родригеса под перекладину. В свою очередь забили дважды – Фредерик отличился после передачи из-за ворот, а Пастрняк забросил шайбу с рикошетом в большинстве. Но избежать поражения "Бостон" не сумел.

Наконец в Солт-Лейк-Сити стартовала в первенстве с победы "Юта", еще в прошлом сезоне базировавшейся в соседней Аризоне. "Улевые" долго не запрягали и оформили две шайбы в первом периоде. Открыл счет броском в касание из центральной зоны Гантер, а удвоил преимущество хозяев Келлер, разобравшись в хаосе у ворот "Чикаго".

В середине второй 20-минутки Хэйтон удачно подправил дальний бросок Сергачева от борта, так что перед "Блэкхокс" замаячила перспектива разгрома. Изменить этот сценарий попытались Терявяйнен и Фолиньо. Первый забил с близкого расстояния, а второй – после выигранного вбрасывания. Впрочем, Гантер расписался в пустых воротах "Чикаго", а Краус из левой зоны замкнул передачу Коула – 5:2 в итоге.

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